Корпорация «Пумори» показала свои компетенции на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. / ТАСС /. Корпорация «Пумори» подвела предварительные итоги участия в Международной выставке ИННОПРОМ, которая прошла в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 9-12 июля.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, на стенде, в частности, был представлен токарный станок с ЧПУ Genos L-300М совместного производства «Окума-Пумори», который выполняет не только токарную обработку, но и другие операции. Станок был оснащен дополнительным технологическим оборудованием и роботом. Также были представлены станки совместного производства «Пумори» и индийской группы компаний ACE Micromatic, крупнейшей станкостроительной корпорации Индии, с которой «Пумори» сотрудничает уже более 10 лет, — фрезерный вертикальный обрабатывающий центр УиП ВФ-450 и токарный станок ЛТ200, предназначенный для выполнения полного цикла токарной обработки. «Эти станки успешно эксплуатируются в России на предприятиях разных отраслей», — сказано в сообщении. Как сказал ранее в интервью ТАСС генеральный директор корпорации «Пумори» Александр Баландин , фрезерный станок, собранный в России, дешевле на 15% за счет отсутствия таможенного сбора и локализации.

По словам гендиректора, стенд корпорации традиционно расположился в первом павильоне, рядом со стендами других известных компаний. В этом году стенд «Пумори» соседствовал со стендом японской корпорации «Окума» — делового партнера российской корпорации. «Благодаря выгодному местоположению стенд „Пумори“ и в этом году пользовался заслуженным успехом давних партнеров корпорации и других посетителей выставки», — сказал он.

На стенде можно было также ознакомиться со вспомогательным инструментом PUMORI, конструируемым и производимым в корпорации, возможностями по инструментообеспечению и инженерными решениями компании «Пумори-инжиниринг инвест».

О корпорации

Корпорация «Пумори» ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня «Пумори» — одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

Об ИННОПРОМе

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году экспозиция прошла с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство», страна-партнер — Республика Корея. Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ . По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, экспозиционную часть выставки заполнили более 600 международных компаний, по сравнению с прошлым годом количество автоматизированной и робототехнической продукции увеличилось в два раза. Доля профессиональной аудитории повысилась до 76%. По числу посетителей выставка достигла своего максимума — это почти 50 тыс. человек за четыре дня.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером выставки и оператором пресс-центра.