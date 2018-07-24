Новый образ Марианны, символа свободы Франции, создала уличная художница YZ 

Президент Франции Эммануэль Макрон привлек франко-британскую уличную художницу YZ (Изольт Диган) для создания национальной почтовой марки с изображением Марианны — символа свободы Франции. Более 300 млн марок с новым изображением уже напечатаны и появились в продаже. Французские президенты по традиции выбирают новый образ Марианны, который должен передавать дух современности, и Макрон назвал изображение Марианны, созданное YZ, Marianne l’engagé — «Марианной активной». Как рассказала сама Диган, «я хотела, чтобы эта Марианна была сильной, гордой и решительной, с непоколебимым взглядом в будущее». Роспись с новым образом Марианны была открыта в присутствии художницы и президента Макрона на стене государственного жилого массива в городе Перигё, недалеко от фабрики, на которой печатаются марки. Марианна стала символом Французской республики с 1792 года и неоднократно изображалась художниками, наибольшую известность получила картина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». В наши дни выбор образа Марианны для национальной почтовой марки стал прерогативой вновь избранного президента Франции. Макрон представил уже 30-е такое изображение. Среди предыдущих моделей для Марианны были актрисы Брижит Бардо и Катрин Денев.
Источник: artnet