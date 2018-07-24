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Розыгрыш билетов на 18 концертов фестиваля Чернозём на «Вести-Воронеж»
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Розыгрыш билетов на 18 концертов фестиваля Чернозём на «Вести-Воронеж» 

Вести Воронеж 20 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Самые крутые и интересные группы отечественной рок-сцены будут три дня выступать на в Тамбове 17, 18 и 19 августа.
В середине последнего месяца лета воронежцы смогут совершить яркое музыкальное путешествие. В течение трёх дней в соседнем Тамбове дадут 18 концертов монстры русского рока и молодые дарования, выступающие в разных жанрах. В первый день фестиваля, 17 августа, на сцене выступят: Презумпция Невменяемости, Маша и Медведи, П***оФильмы, Пилот, Lumen и ДДТ. 18 августа гости «Чернозёма» увидят и услышат группы Casual, План Ломоносова, Виктор, Город 312, а также Кипелова и Глеба Самойлова с группой The MATRIXX. В заключительный день фестиваля, 19 августа, выступят Приключения Электроников, Эпидемия, Найк Борзов, НАИВ, Noize MC и Ленинград. Важно отметить, что для гостей мероприятия будет подготовлен палаточный городок, но и тем, кто далёк такой романтики, не придётся терпеть неудобства. Поляна фестиваля находится совсем рядом с Тамбовом, и уехать в «городские джунгли» можно будет на бесплатных автобусах. До ближайших высоток, где можно снять квартиру — 3-5 минут езды. Пожалуй, главным плюсом мероприятия можно назвать его уютность. Какие бы группы на нём не выступали в предыдущие годы, атмосфера на фестивальной поляне почти семейная. Билеты на мероприятие уже в продаже, организуются автобусные туры из Воронежа, но «Вести-Воронеж» предлагают попробовать получить приглашения сразу на три дня феста бесплатно! Узнать простейшие условия и участвовать в розыгрыше билетов можно ЗДЕСЬ!
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