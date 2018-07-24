Сами себе режиссеры. Оренбургский район стал обособленным культурным центром

Обилие ярких и интересных событий, по общепринятому мнению, свойственно только крупным городам. Но современная реальность говорит об обратном: порой в небольших поселениях жизнь еще более насыщенна, чем в мегаполисах. Пример тому — Оренбургский район, жители которого могут с уверенностью сказать, что за особыми впечатлениями им вовсе не нужно куда-то уезжать: они получают их, практически не отходя от дома.

Сотрудники Центра культуры и досуга администрации Оренбургского района всегда готовы предложить какую-либо неординарную идею. Конечно, на реализацию всех задумок собственных ресурсов может не хватить, тем более, что некоторые из них — довольно масштабные. Возможность осуществить самые необычные замыслы появилась благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» . О том, какие проекты уже удалось осуществить и что ждет жителей Оренбургского района впереди корреспонденту "АиФ Оренбург" рассказали начальник Центра культуры и досуга администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области Александр Соколенко и методист МБУК «Творческо — методический центр» Оренбургского района Юлия Зайцева, которая, к слову, является автором и инициатором большинства реализованных идей.

Проекты-долгожители

Юлия Курганова, «АиФ Оренбург»: Какие результаты принесла «дружба» Оренбургского района с «Родными городами»?

Александр Соколенко: Благодаря партнерству с компанией «Газпром нефть» в районе удалось осуществить множество интересных проектов, в которые были привлечены все группы населения. К примеру, в поселке Караванный нам удалось обновить детский кукольный театр «Улыбка», который носит звание народного. Благодаря этому, ребята могут проявить себя на сцене и творчески развиваться. Также был реализован проект прикладного творчества: в некоторых селах и поселках — Благословенка, Ивановка, Караванный, Чкалов — для людей проводились мастер-классы по рукоделию. Их участниками были не только дети, но и взрослые, в том числе работники клубов. Сегодня эти умения они применяют при оформлении стендов и подготовке к различным мероприятиям и фестивалям. Еще один важный результат: при поддержке компании «Газпром нефть» в доме культуры появилась возможность качественной записи музыкальных композиций, фонограмм — для районных мероприятий и местных коллективов. Звукозаписывающая студия принимает творческое население по сей день: каждый может приехать и записать композицию.

Юлия Зайцева: В поселке Чкалов был реализован интересный проект «Интернет +». Он предназначался для людей старшего возраста, которые хотели быть более мобильными. Специально для них на базе библиотеки создали интернет-клуб, где обучали участников проекта самым простым действиям: как написать и отправить электронное письмо, пользоваться сайтами и социальными сетями. Как итог — практически все пенсионеры обучены азам компьютерной грамотности, а клуб функционирует до сих пор — иногда бывшие ученики приходят туда уже за более серьезными консультациями. И это еще одно преимущество подобных проектов — они «живы» и востребованы еще долгое время.

Звезды из глубинки

— На территории Оренбургского района проходит знаменитый фестиваль «Оренбуржье зажигает звезды», проект которого также изначально создавался для участия в программе «Родные города» компании «Газпром нефть». Расскажите, как он появился, и в чем его особенность?

Юлия Зайцева: Оренбургский район обычно воспринимается как казачий край, поэтому практически во всех мероприятиях делается упор на традиции. Но ведь существует и другая культура, которая ближе современной молодежи. Именно для представителей молодого поколения и всех, кому ближе более современный стиль мероприятий, мы придумали фестиваль эстрадной песни. Первый раз мы провели его в 2015 году: был невероятный ажиотаж, на конкурс поступило огромное количество заявок. Поступили заявки даже из Казахстана, поэтому фестиваль в первый же год неофициально приобрел статус международного. В этом году конкурс пройдет уже в четвертый раз, мы расширились: привлекли детей от 5 лет. Теперь возрастной диапазон участников очень большой: от 5 до 63 лет, кроме того, увеличилось количество номинаций. В следующем году у фестиваля будет маленький юбилей — 5 лет, и мы планируем подать документы на официальный статус международного мероприятия.

— Название фестиваля довольно символичное. Расскажите, какие оренбургские звездочки «зажглись» на фестивале?

Юлия Зайцева: Наши победители — это наша гордость, некоторые из них известны не только в области, но уже и в стране. Победительница первого фестиваля Юлия Яхина стала участницей известного музыкального телепроекта и сейчас живет в столице. Еще одна наша победительница — Мария Яхонтова — после выигрыша попала в известный народный коллектив «Эксклюзив». Сейчас Маша живет в Санкт-Петербурге. Фестиваль на самом деле уже получил признание и авторитет среди профессиональных артистов, награды конкурса — это одно из положительных рекомендаций в портфолио будущего певца и музыканта.

— Что изменилось в культурной жизни населения с появлением фестиваля?

Юлия Зайцева: Мы очень любим праздники на свежем воздухе. После реализации проекта «Оренбуржье зажигает звезды» у нас появилась огромная мобильная сцена, и теперь есть возможность проводить мероприятия на берегу реки, и в целом на открытой местности, где люди могут поставить палатки, наслаждаться музыкой и подпевать. На самом деле люди ждут фестиваль, звонят, узнают, где он будет проходить, готовятся, откладывают дела и приезжают.

Александр Соколенко: Главное — проект продолжает жить и объединять творческих людей. У нас в районе 31 сельсовет, практически в каждом есть дом культуры, поэтому фестиваль может «путешествовать». Все жители хотят праздника именно на своей территории, тем более это мероприятие совсем другого уровня — на фоне традиционных праздников оно выглядит очень необычно и интересно. Прошлые годы показали: конкурс дарит зрителям много драйва и ярких эмоций.

Район на YouTube

— Какие проекты вы планируете реализовать в этом году?

Александр Соколенко: В этом году на стадии реализации у нас находятся два проекта. Это команда по черлидингу и молодежный телеканал. Сначала о черлидинге. Участницы команды уже занимаются на базе хореографической студии в доме культуры Ивановки, и программа почти готова. Единственная загвоздка — костюмы, которые мы должны получить в скором времени. После этого команда выступит на крупном мероприятии района, где мы ее и презентуем. Думаю, команда по черлидингу должна стать фишкой нашего района — ведь Оренбургский район является четырнадцатикратным победителем сельских спортивных игр в регионе. Поэтому появление такой команды у нас довольно символично и логично. Так же как и появление идеи создать молодежный телеканал. Эта мысль появилась совершенно неслучайно. Оренбургский район — это самый большой район в Оренбуржье по территории и по численности населения, причем географический разброс территорий очень большой. Расстояние между некоторыми населенными пунктами превышает 150 км, а официальная численность населения подошла к 100 тысячам. Те ребята, которые живут в отдаленных поселениях, могут даже не знать друг о друге, хотя живут в одном районе. Так что главная цель телеканала — рассказывать жителям о соседях — пусть и живущих далеко — и о новостях муниципалитета. Пока канал будет на платформе YouTube. Планируется цикл передач: кроме новостных выпусков зрители смогут увидеть ток-шоу, где на самые актуальные вопросы будут отвечать главы сельсоветов и руководители различных структур — и все это через призму молодежи. Кроме того, будут на канале и развлекательные передачи, рассказывающие о смене имиджа, транслирующие разные мастер-классы по рукоделию, а также танцевальные и вокальные уроки.

— Расскажите о команде журналистов, которая будет работать на новом канале.

Юлия Зайцева: Это команда любителей от 14 до 30 лет — фанаты своего дела, которые всегда мечтали попробовать себя в журналистике. Начинающих тележурналистов согласились консультировать мэтры оренбургских СМИ, которые учат ребят организовывать работу телеканала, правильно работать с камерой, монтировать материал. Своим опытом поделятся пишущие журналисты — корреспонденты ГТРК «Оренбург». Основной костяк будет работать в Караванном. Плюс в каждом сельском поселении будут так называемые внештатные журналисты и операторы, которые будут снимать события в разных уголках района, отправлять их в «центральный офис», где специально обученный человек будет монтировать видеосюжеты. Возможно, после опыта работы на этом канале кто-то из ребят поступит на факультет журналистики и найдет себя в профессии, наша задача — дать детям возможность попробовать себя. И вполне возможно в будущем на канале уже будет штат профессионалов.

— Если обобщить весь опыт участия в программе социальных инвестиций «Родные города», то, по вашему мнению, что оно дает и как влияет на жизнь населения района?

Александр Соколенко: Не секрет, что многие свои идеи мы можем реализовывать собственными силами. Но когда хочется сделать что-то масштабное и грандиозное, полезное для людей, нужна поддержка, и мы нашли ее в «Родных городах». Проекты вовлекают население в какое-то общее дело, объединяют, а главное, продолжают существовать дальше и, соответственно, делать жизнь людей более комфортной и интересной.

Юлия Зайцева: Просто представьте, что благодаря реализованным проектам у людей, живущих в маленьких поселках, своем привычном мире, появляется что-то такое, в чем можно принять участие без ущерба для семейного бюджета. Люди чувствуют свою причастность к большим делам и понимают, что даже на их маленьких территориях может происходить что-то особенное и грандиозное!