Мания все уничтожать: художник концептуально взрывает воздушные шары (и не только)

Для кого-то взрыв воздушного шарика является стрессом, а для кого-то своеобразной медитацией. Кажется, норвежский художник Ян Хакон Эриксен попадает под вторую категорию людей.

Ради своего хобби он даже создал специальный аккаунт в инстаграме, куда постит многочисленные видео с уничтожением воздушных шаров необычными способами.

Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 28 Июн 2018 в 2:39 PDT Однако совсем недавно Эриксен сломал систему. Он снял волнующее видео, на котором воздушный шарик пытается самостоятельно избежать участи быть взорванным. В ролике розовый шар уворачивается от движущегося вентилятора с ножом. Получился настоящий хоррор.

Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 10 Июл 2018 в 2:39 PDT Это видео, можно сказать, стало исключением на фоне сотни других роликов, где милые воздушные шарики бывают взорваны каким-нибудь острым или тяжелым предметом.

Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 4 Июн 2018 в 2:28 PDT Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 3 Июн 2018 в 1:42 PDT Нередко можно увидеть, как художник сам вздрагивает от взрыва воздушных шаров. Вероятно, некоторые его перформансы помогают Эриксену избавиться от страха.

Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 23 Май 2018 в 2:32 PDT Иногда художник разрушает не только воздушные шары, но и чашки с чаем, бананы, папки с документами и прочие предметы.

Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 27 Май 2018 в 1:53 PDT Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 30 Май 2018 в 2:45 PDT Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 29 Июн 2018 в 2:39 PDT Наблюдая за всеми этими видео, становится понятно, что они являются не только концептуальными инсталляциями, но и своеобразным способом снятия стресса. Всегда приятно посмотреть на то, как что-нибудь разрушается необычным образом.

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