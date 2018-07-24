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Мания все уничтожать: художник концептуально взрывает воздушные шары (и не только)
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Мания все уничтожать: художник концептуально взрывает воздушные шары (и не только) 

PlayboyRussia.com 20 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
Для кого-то взрыв воздушного шарика является стрессом, а для кого-то своеобразной медитацией. Кажется, норвежский художник Ян Хакон Эриксен попадает под вторую категорию людей.
Ради своего хобби он даже создал специальный аккаунт в инстаграме, куда постит многочисленные видео с уничтожением воздушных шаров необычными способами.
Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 28 Июн 2018 в 2:39 PDT  Однако совсем недавно Эриксен сломал систему. Он снял волнующее видео, на котором воздушный шарик пытается самостоятельно избежать участи быть взорванным. В ролике розовый шар уворачивается от движущегося вентилятора с ножом. Получился настоящий хоррор.
Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 10 Июл 2018 в 2:39 PDT  Это видео, можно сказать, стало исключением на фоне сотни других роликов, где милые воздушные шарики бывают взорваны каким-нибудь острым или тяжелым предметом.
Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 4 Июн 2018 в 2:28 PDT  Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 3 Июн 2018 в 1:42 PDT  Нередко можно увидеть, как художник сам вздрагивает от взрыва воздушных шаров. Вероятно, некоторые его перформансы помогают Эриксену избавиться от страха.
Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 23 Май 2018 в 2:32 PDT  Иногда художник разрушает не только воздушные шары, но и чашки с чаем, бананы, папки с документами и прочие предметы.
Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 27 Май 2018 в 1:53 PDT  Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 30 Май 2018 в 2:45 PDT  Публикация от Jan Hakon Erichsen (@janerichsen) 29 Июн 2018 в 2:39 PDT  Наблюдая за всеми этими видео, становится понятно, что они являются не только концептуальными инсталляциями, но и своеобразным способом снятия стресса. Всегда приятно посмотреть на то, как что-нибудь разрушается необычным образом.
Скриншот видео
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