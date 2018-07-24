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После употребления костромского торта 3-летний малыш из Москвы заболел сальмонеллезом
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После употребления костромского торта 3-летний малыш из Москвы заболел сальмонеллезом 

k1news.ru 20 часов назад
Фото: k1news.ru
Сообщения от заболевших сальмонеллезом после употребления торта костромского производителя «ИП Волкова» продолжают поступать.
Ранее K1NEWS.RU писал об Анне Ракутиной — ее ребенок провел в больнице больше двух недель. Все началось 8 июля — День семьи, любви и верности семейство отметило чаем с тортом «Прага». Анна Ракутина — костромичка, переехала в Петербург.
Ее «товарищ по несчастью» — Дарья Страдомская — тоже уроженка Костромы, живет с семьей в Москве. Приехали к родителям. Торт «Прага» того же производителя (ИП Волкова) купили 13 июля в магазине «Дом Еды». Захотелось чего-то местного, вкусного. Подозрительные симптомы у 3-летнего Юры, старшего ребенка Дарьи, стали появляться вечером в тот же день. Мама списала это на обилие ягод «прямо с грядки». На следующий день, когда семья Страдомских приехала домой, в Москву, состояние мальчика стало ухудшаться.
Температура поднялась до 39,4. Вызвала врача. Прописали противовирусные. Купила лекарств, но температура становилась только выше — около 40. Вызвала скорую. Госпитализировали. Стул у ребенка был 16 раз в день! После приема антибиотиков стало небного лучше, состояние стабилизировалось, — вспоминает Дарья СТРАДОМСКАЯ.
К моменту выписки Дарья уже знала о ситуации в Костроме. Да и диагноз «сальмонеллез» у ее ребенка подтвердился.
Я уже сообщила в Роспотребнадзор, оставила сообщение в прокуратуру и СКР. Нужно, чтобы дело получило общественный резонанс. Производитель не должен остаться безнаказанным, — говорит женщина.
Напомним, сейчас производство опасных десертов временно остановлено. Специалисты управления Роспотребнадзора побывали на предприятии с проверкой — отобрали пробы, чтобы провести исследовании. При осмотре помещений обнаружили нарушения санитарного законодательства.
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