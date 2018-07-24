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«Ростелеком» подарит костромичам праздник
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«Ростелеком» подарит костромичам праздник 

Kostroma.Today 20 часов назад
Фото: Kostroma.Today
«Ростелеком» приглашает Костромичей на интерактивный праздник в микрорайон «Новый город», узнал KOSTROMA.TODAY. Он состоится 26 июля в 18 часов.
Жителей и гостей микрорайона ждут увлекательные спортивные игры, веселые развлечения, конкурсы и сюрпризы.
Для удобства гостей праздника специалисты «Ростелекома» организуют консультационную зону современных услуг связи компании, расскажут жителям о новых предложениях и сервисах.
Для костромичей подобные праздники становятся приятным сюрпризом.
В спортивных и развлекательных мероприятиях принимают участие не только дети, но и взрослые. В июле и августе подобные праздники пройдут и в ряде других районов Костромы и Костромской области.
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