«Ростелеком» подарит костромичам праздник

«Ростелеком» приглашает Костромичей на интерактивный праздник в микрорайон «Новый город», узнал KOSTROMA.TODAY. Он состоится 26 июля в 18 часов.

Жителей и гостей микрорайона ждут увлекательные спортивные игры, веселые развлечения, конкурсы и сюрпризы.

Для удобства гостей праздника специалисты «Ростелекома» организуют консультационную зону современных услуг связи компании, расскажут жителям о новых предложениях и сервисах.

Для костромичей подобные праздники становятся приятным сюрпризом.

В спортивных и развлекательных мероприятиях принимают участие не только дети, но и взрослые. В июле и августе подобные праздники пройдут и в ряде других районов Костромы и Костромской области.