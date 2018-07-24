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В Тверской области 2700 подростков получили временную работу с начала каникул
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В Тверской области 2700 подростков получили временную работу с начала каникул 

tvernews.ru 20 часов назад
С начала летних каникул на временную работу устроились 2700 жителей Тверской области от 14 до 18 лет, в том числе более 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целом по итогам 6 месяцев 2018 года обеспечили временную занятость 3400 подростков в свободное от учёбы время. Работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области
По информации Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, в преддверии каникул на предприятиях Верхневолжья было создано 5900 вакансий для трудоустройства подростков, из них более 1170 — во внебюджетной сфере. В текущем году временные места открыли 231 учреждение бюджетной сферы и 122 внебюджетные организации (на 39 больше, чем в 2017-м). Задачу расширить участие внебюджетного сектора в обеспечении временной занятости молодых жителей региона поставил Игорь Руденя.
В этом году новые временные рабочие места для подростков на базе внебюджетных организаций созданы в том числе в муниципалитетах, где раньше их не было: в Вышневолоцком, Западнодвинском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лихославльском, Максатихинском, Оленинском, Ржевском, Сандовском, Сонковском районах, Удомельском городском округе.
Во время летних каникул подростки работают в учреждениях образования, культуры, спорта, в администрациях муниципалитетов, а также в сферах сельского хозяйства, торговли, обрабатывающих производств. Ребята активно участвуют в общественно полезных мероприятиях, занимаются благоустройством территорий, воинских захоронений, детских и спортивных площадок.
На финансирование мероприятий по организации занятости подростков в летний период 2018 года в областном бюджете заложено 4 млн рублей, в муниципальных бюджетах — 7,5 млн рублей, средства работодателей — 7,5 млн рублей.
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