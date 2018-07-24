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Борис Гребенщиков выступит на крыше бывшей кожевенной фабрики
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Борис Гребенщиков выступит на крыше бывшей кожевенной фабрики 

Собака.ru 11 часов назад
Фото: Собака.ru
2 августа Борис Гребенщиков сыграет на крыше Roof Place на Васильевском острове. Напомним, новая концертная площадка открылась в конце мая на юге Васильевского острова, на месте бывшей кожевенной фабрики (здесь в свое время существовало культурное пространство DOT).
Помимо лидера группы «Aквариум», на крыше выступят Billy’s Band и Iowa, в августе в пространстве проведут еще семь концертов.
Ознакомиться с более подробной информацией и приобрести билеты можно здесь.
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