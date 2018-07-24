В Выборге открылся первый в РФ шведский каземат

В Выборге состоялось открытие музейного объекта культурного наследия Федерального значения «Каземат в левом фланке Бастиона „Панцерлакс“, входящего в состав памятника истории искусства фортификационных сооружений 1568-1592 годов. Как рассказал директор выставочного центра „Эрмитаж — Выборг“ Александр Костенко , объект был передан его ведомству в прошлом году. Реконструкцией занималась компания „Музейные технологии“, работы шли два месяца. На это было выделено около 2 млн рублей из бюджета Ленобласти. »Это уникальный проект, это единственный в России шведский каземат, однако по назначению использовался очень мало в основном здесь складировался мусор. Мы уже собрали небольшую экспозицию предметов того времени, однако она будет расширяться», — сообщил Александр Костенко.