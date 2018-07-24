Ещё
В Выборге открылся первый в РФ шведский каземат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Выборге открылся первый в РФ шведский каземат 

АСН-Инфо 19 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В Выборге состоялось открытие музейного объекта культурного наследия Федерального значения «Каземат в левом фланке Бастиона „Панцерлакс“, входящего в состав памятника истории искусства фортификационных сооружений 1568-1592 годов.
Как рассказал директор выставочного центра „Эрмитаж — Выборг“ Александр Костенко, объект был передан его ведомству в прошлом году. Реконструкцией занималась компания „Музейные технологии“, работы шли два месяца. На это было выделено около 2 млн рублей из бюджета Ленобласти. »Это уникальный проект, это единственный в России шведский каземат, однако по назначению использовался очень мало в основном здесь складировался мусор. Мы уже собрали небольшую экспозицию предметов того времени, однако она будет расширяться», — сообщил Александр Костенко.
АСН-Инфо: последние новости
В Петербурге построят импортозамещающий завод дизельных двигателей В Московском районе построят новый детский сад «Забава-бару» осталось семь дней
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение