Хореографическая студия из Коптева продемонстрировала таланты на фестивале в Крыму

Воспитанники хореографической студии «Эксклюзив» центра «Радость» завершили гастрольную поездку в Алушту. Артисты из Коптева успели выступить сразу на двух фестивалях.

«Учащиеся хореографической студии «Эксклюзив» с большим успехом выступили на Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств — Планета мира и добра» и Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Хоровод традиций», — сообщается на официальном сайте центра «Радость».

Как уточняется в материале, члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры подопечных студии и мастерство педагогов. Артистам было присуждено звание лауреатов I степени, также они были награждены дипломами лауреатов I и II степени, медалями, кубками и памятными подарками. (ео)