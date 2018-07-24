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Хореографическая студия из Коптева продемонстрировала таланты на фестивале в Крыму
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Хореографическая студия из Коптева продемонстрировала таланты на фестивале в Крыму 

Управа района Коптево города Москвы 19 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Воспитанники хореографической студии «Эксклюзив» центра «Радость» завершили гастрольную поездку в Алушту. Артисты из Коптева успели выступить сразу на двух фестивалях.
«Учащиеся хореографической студии «Эксклюзив» с большим успехом выступили на Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств — Планета мира и добра» и Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Хоровод традиций», — сообщается на официальном сайте центра «Радость».
Как уточняется в материале, члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры подопечных студии и мастерство педагогов. Артистам было присуждено звание лауреатов I степени, также они были награждены дипломами лауреатов I и II степени, медалями, кубками и памятными подарками. (ео)
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