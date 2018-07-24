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Роддом больницы им. В. В. Виноградова стал рекордсменом по числу выданных подарков для новорожденных
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Роддом больницы им. В. В. Виноградова стал рекордсменом по числу выданных подарков для новорожденных 

Твоя Газета 19 часов назад
Фото: Твоя Газета
С начала текущего года более 40 тысяч новорожденных получили в столичных роддомах подарочные наборы. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Приданое для младенцев от Правительства Москвы включает 44 универсальных предмета, в том числе комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и ножницы.
«Рекордсменом по количеству выданных подарков стал родильный дом больницы имени Виноградова (около 2,7 тысячи наборов), на втором месте — родильный дом больницы № 29 имени Баумана (2,6 тысячи), на третьем — Центр планирования семьи и репродукции (2,5 тысячи подарков)», — сказано в сообщении.
По словам руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, подарочные наборы получают при выписке из роддома. Благодаря им родители могут уделить больше времени и внимания ребенку после его рождения.
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