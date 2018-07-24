Более 800 специалистов работали над крупнейшим в мире международным детским социальным проектом «Футбол для дружбы»-2018

Шестой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» принял в Москве рекордное количество детей и взрослых со всего мира — с 8 по 15 июня 2018 года более 1500 гостей и участников из 211 стран и регионов мира посетили финальные мероприятия в столице. Всего за прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тысяч ребят, а общее количество сторонников программы составило более 3 млн человек.

Беспрецедентный успех программы в этом году был бы невозможен без усилий проектной команды, ответственной за все этапы реализации «Футбола для дружбы» 2018, начиная от подготовки концепции проекта и заканчивая проведением мероприятий на крупнейших московских площадках — стадионе «Лужники», в футбольной академии "Спартак" и Центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

Глобальным оператором Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» уже шестой год выступает коммуникационное агентство «АГТ», занимающее первое место в Национальном рейтинге коммуникационных компаний России. К реализации программы в 2018 году были привлечены фактически все компании холдинга, включая региональную сеть «АГТ» в России и СНГ, международную партнерскую сеть в 65 странах, а также креативное бюро Imagine, агентство делового туризма «Гео Тур», агентство мониторинга СМИ и аналитики «Смыслография» и разработчика цифровых решений — компанию New Wave Digital.

В 2018 году команда программы составила 804 специалиста, которые работали на национальном и международном уровнях. Кроме того, к работе на финальных мероприятиях «Футбола для дружбы» в Москве были привлечены 107 волонтеров, включая сотрудников из Ирана, Ирака, Туркменистана, Шри-Ланки, Кении, Чада, Афганистана, Белоруссии и Украины. Причем самому младшему из них было 14 лет, а старшему — 80.

В 2013 году, когда «Футбол для дружбы» только стартовал, в программе приняли участие делегации всего из 8 стран: Болгарии, Германии, Греции, Венгрии, России, Сербии, Словении и Великобритании. С каждым годом в программу входили все новые и новые участники, но именно 2018 год стал феноменальным по масштабу — количество стран-участниц проекта возросло с 64 в Пятом сезоне до 211 стран — в Шестом.

За время реализации проекта, «Футбол для дружбы» был отмечен 17 международными и российскими премиями в области социальной ответственности и коммуникаций. Так, в феврале 2018 года проект «Футбол для дружбы: как дать возможность детям во всем мире быть услышанными?» был удостоен высшей профессиональной награды в области корпоративной социальной ответственности, а также стал проектом года, получив «Гран-при» Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».