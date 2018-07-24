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В Ярославле приняли еще один двор по программе «Решаем вместе!»
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В Ярославле приняли еще один двор по программе «Решаем вместе!» 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
В Ярославле в рамках программы «Решаем вместе!» приняли еще один объект без нареканий со стороны властей.
На улице Чкалова подрядчик обустроил двор для жителей ближайших домов, заменил асфальтовое покрытие, а также сделал водосток от скопления воды.
«В этом дворе проведен полный комплекс работ, особое внимание уделено тому, чтобы во дворе не застаивалась вода», — рассказала Татьяна Смурыгина, первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля.
В день открытия депутаты муниципалитета предложили детям поучаствовать в конкурсах и играх с аниматорами.
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