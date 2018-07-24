Первый фестиваль православной культуры состоится в Вологде

28 июля на Кремлевской площади вологжане отметят великий праздник — День крещения Руси. Для гостей организаторы готовят мастер-классы, творческие выступления и православную ярмарку.

Откроет фестиваль праздничная служба в Софийском соборе, которую проведет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. После этого в 11 часов состоится крестный ход в центре Вологды. В этот день праздничные службы пройдут также в других вологодских храмах.

С 11.30 до 16 часов для вологжан всех возрастов пройдут мастер-классы. Там участники фестиваля научатся изготовлению куклы-хранителя и поздравительной открытки в технике квиллинг и другому творчеству.

На сцене выступят духовой оркестр «Классик-модерн бэнд», творческие коллективы центра «Забота», участники областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины». У стен Вологодского кремля откроется православная ярмарка, а представители турфирм и Вологодской епархии расскажут о религиозных турах.

Праздник в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году отмечается в России с 2010 года. Именно тогда в списке официальных памятных дат появился День крещения Руси. В Вологде первый фестиваль православной культуры организуют городские власти и Вологодская епархия.