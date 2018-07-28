Спортивный праздник для вологжан прошел на площади Революции

Вологжане всех возрастов сегодня пришли на центральную площадь города чтобы приобщиться к спортивному образу жизни и научиться играть в необычные виды спорта. Участие в празднике принял и Мэр Вологды Сергей Воропанов

Большой спортивный праздник организован под эгидой проекта «Дыхание улиц». Фестиваль уличных видов спорта уже зарекомендовал себя как одно из уникальных мероприятий, собирающих большое количество единомышленников, увлеченных любимым делом — спортом.

«Этот проект позволяет популяризировать уличные виды спорта. Сегодняшний праздник показал, что площадок много, а общественных движений и спортивных направлений — и еще больше и все они хотят себя проявить», — отметила директор МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Наиболее зрелищной стала площадка городошного спорта — необычной игры, которая была популярна в XVIII — XIX веках, а с 2003 года вошла в состав международных видов спорта. Попробовал себя в этом и Мэр Вологды Сергей Воропанов. Он с первого раза сбил сложную фигуру «тир». Именно по инициативе Мэра города проект «Дыхание улиц» отныне станет круглогодичным.

«Теперь мы будем проводить проект на протяжении всего года — даже зимой. Только за лето мы собираемся четвертый раз, а в августе планируем еще одно промо-мероприятие. Мы постоянно находимся в поиске новых видов спорта, которые можно организовать под открытым небом. Все больше вологжан присоединяются к этому движению», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одним из необычных состязаний стала игра в американский футбол. За необычные правила и необычную экипировку его полюбила молодежь Вологды. В контактном командном американском футболе участвуют две команды, играют овальным мячом. Набор очков происходит за счет продвижения мяча в зону тачдаун или забивания его в ворота — филдгол. Вячеславу Лепихину еще 16 лет, а он уже в совершенстве владеет техникой броска. Его успех — регулярные тренировки.

«Перекидываясь мячом мы учимся и ловить, и бросать. Самое главное научиться принять пас, чтобы не травмироваться. Мяч летит крученый, таким образом сила инерции увеличивается так же как и нагрузка на пальцы. Когда я впервые пришел на тренировку мне выбило палец», — поделился участник спортивного праздника Вячеслав Лепихин.

Напомним, старт фестивалю уличных видов спорта «Дыхание улиц» был дан 29 апреля. В этом году вологжане соревновались по 10 направлениям уличного спорта. Традиционно перед отборочными соревнованиями прошел ряд промомероприятий. Завершил проект финал — «Энергия улиц». В 2018 году проект «Дыхание улиц» прошел при поддержке фонда президентских грантов.