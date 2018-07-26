Торговля и дегустация традиционных русских блюд ожидает вологжан на Фестивале православной культуры

Первый Фестиваль православной культуры состоится в Вологде 28 июля. Организаторы подготовили масштабную программу. Основной ее частью станет ярмарка и дегустация традиционных русских блюд.

Многие вологжане и гости города специально приезжают в Прилуки за хлебобулочными изделиями. В небольшой пекарне готовится множество сортов выпечки: хлеб белый, черный, гречишный, зерновой, пирожные, пряники, коврижки и многое другое. В эту субботу хлеб можно будет попробовать на Кремлевской площади. 28 июля здесь развернется ярмарка народных промыслов, частью которой станет торговля и дегустация. Свою продукцию представит и Спасо-Прилуцкий монастырь.

«Фестиваль православный и поэтому он начнется с молитвы. В Софийском соборе глава Вологодской митрополии отслужит Божественную литургию. Потом прихожане и духовенство выйдут на крестный ход. Он пройдет вокруг Софийского собора. Сразу после службы, примерно в 11.15. После крестного хода на площади начнется фестиваль», — говорит помощник главы Вологодской митрополии по взаимодействию со СМИ Владислав Калашников.

После богослужения стартуют остальные мероприятия в рамках фестиваля. Так, с 11.30 до 16 часов будут работать мастер-классы по изготовлению куклы-хранителя, поздравительной открытки в технике квиллинг и другому творчеству.

Кроме того, сотрудники Вологодской епархии подготовят для всех желающих игру — экскурсию «Город Ивана Грозного». В 12.30 организаторы будут ждать у входа в Софийский собор участников квеста, где им будет выдан маршрутный лист и задания. В ходе игры участники прогуляются по Соборной горке, посетят Софийский собор, храм Александра Невского , памятник букве «О», скамейку в сквере Кремлевского сада. Игроки будут отвечать на вопросы. Весь квест займет примерно полтора часа.

На сцене выступят духовой оркестр «Классик-модерн бэнд», творческие коллективы центра «Забота», участники областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины». Также вологжане услышат и песни в исполнении церковных хоров, воспитанников детских домов.

В завершении фестиваля пройдет интерактивная программа Вологодского военно-исторического общества, посвященная 198-му пехотному Александро-Невскому полку, который был расквартирован в Вологде в начале XX века.

Напомним, в Вологде подобный фестиваль проводится в первый раз. Он состоится в День крещения Руси.