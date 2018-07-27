Три крупных фестиваля пройдут в Вологде 28 июля

На Кремлевской площади откроется первый православный фестиваль. Именно в этот день отмечается День крещения Руси. Площадь Революции в субботу станет центром уличной спортивной культуры. А в Детском парке вечером пройдет марафон уличного кино.

Центральным событием 28 июля станет праздник, посвященный Дню крещения Руси. На Кремлевской площади с 11 часов откроется православная ярмарка, где гости попробуют монастырский хлеб, поучаствуют в мастер-классах. Все желающие присоединяться к квесту-экскурсии «Город Ивана Грозного». Откроет первый фестиваль православной культуры в 9 часов праздничная служба в Софийском соборе, сразу после него состоится крестный ход. Также завтра вологжане услышат баритоны и басы певчих из церковных хоров, которые выступят у стен кремля.

Для любителей уличных видов спорта на площади Революции откроется интерактивная зона. На большом спортивном празднике «Дыхание улиц» вологжане и гости города увидят выступления мастеров воркаута, танцы с элементами боя — капоэйра, свои номера представят также участники проекта «Культурный обед». Впервые в рамках проекта состоится спортивная фотосушка. Интерес к проекту растет с каждым годом, поэтому промо-акции и такие праздники в теплое время года проводятся по желанию вологжан.

В режиме нон-стоп 28 июля будут показывать фильмы. Под открытым небом гости фестиваля в Детском парке увидят девять короткометражек. В течение двух часов вологжане смогут оценить работы молодых режиссеров. Вологда примет эстафету всероссийского короткометражного кино. Удивит зрителей 18-минутный фантастический ромком «Половинки» о «склеившихся» людях.

Организуют события Вологодская епархия, городские власти, МЦ «ГОР. СОМ 35». Первый православный фестиваль и спортивный праздник «Дыхание улиц» продлятся с 11 до 16 часов. Бесплатный показ короткометражек начнется в 20 часов. Приглашаются все желающие.