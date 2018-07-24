В Санкт-Петербурге могут принять закон о граффити на фасадах домов

В Санкт-Петербурге может появиться закон, который примирит активистов и уличных художников по вопросу граффити на фасадах городских зданий.

Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок . По его мнению, нам нужно брать пример с мировой практики, которая работает в нескольких направлениях. Речь идет о перечне разрешенных мест, организации отдельной зоны в городе или методах жесткого регулирования.

На своей странице в социальных сетях Четырбок указал, что придерживается именно первого варианта.