Ещё
В Санкт-Петербурге могут принять закон о граффити на фасадах домов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Санкт-Петербурге могут принять закон о граффити на фасадах домов 

АиФ Санкт-Петербург 18 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге может появиться закон, который примирит активистов и уличных художников по вопросу граффити на фасадах городских зданий.
Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. По его мнению, нам нужно брать пример с мировой практики, которая работает в нескольких направлениях. Речь идет о перечне разрешенных мест, организации отдельной зоны в городе или методах жесткого регулирования.
На своей странице в социальных сетях Четырбок указал, что придерживается именно первого варианта.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Анастасия Спиридонова выиграла гран-при музыкального фестиваля «Белые ночи» Петербург признан городом с самой чистой питьевой водой в России В Петербурге в багажнике Mersedes нашли «Красный архитектон» Малевича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение