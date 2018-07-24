Ещё
Спасенные таиландские школьники стали послушниками в буддийском монастыре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Спасенные таиландские школьники стали послушниками в буддийском монастыре 

ТАСС 18 часов назад
БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. После двухнедельного прибывания в затопленной пещере таиландские футболисты и их тренер решили стать послушниками в одной из буддийских монастырских обителей. Об этом сообщили в Facebook местные власти.
В Таиланде есть традиция, когда подрастающие юноши уходят временно жить в монастыри перед вступлением во взрослую жизнь, но кто-то из них остается там навсегда. На первом этапе дети смогут прожить в монастыре в качестве послушников девять дней, по истечении которых они решат вернуться к мирской жизни и продолжать заниматься спортом, либо остаться с монахами, чтобы в будущем стать такими же как они. Тренер команды 25-летний Екапол Чантхавонг уже решил стать монахом.
Дети и их уже бывший футбольный наставник из команды «Лесные вепри» вознесли благодарственную молитву за свое спасение позолоченному изваянию Будды, после которой по буддийской религиозной традиции им на днях обреют головы.
23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести детей. В ходе операции погиб один из спасателей. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.
ТАСС: последние новости
Основатель движения Slow Food призвал россиян сохранить местные гастрономические традиции В рамках кинофестиваля "Золотая башня" в Ингушетии пройдет показ индийских фильмов Корпорация "Пумори" показала свои компетенции на ИННОПРОМе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение