Спасенные таиландские школьники стали послушниками в буддийском монастыре

БАНГКОК, 24 июля. / ТАСС /. После двухнедельного прибывания в затопленной пещере таиландские футболисты и их тренер решили стать послушниками в одной из буддийских монастырских обителей. Об этом сообщили в Facebook местные власти.

В Таиланде есть традиция, когда подрастающие юноши уходят временно жить в монастыри перед вступлением во взрослую жизнь, но кто-то из них остается там навсегда. На первом этапе дети смогут прожить в монастыре в качестве послушников девять дней, по истечении которых они решат вернуться к мирской жизни и продолжать заниматься спортом, либо остаться с монахами, чтобы в будущем стать такими же как они. Тренер команды 25-летний Екапол Чантхавонг уже решил стать монахом.

Дети и их уже бывший футбольный наставник из команды «Лесные вепри» вознесли благодарственную молитву за свое спасение позолоченному изваянию Будды, после которой по буддийской религиозной традиции им на днях обреют головы.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести детей. В ходе операции погиб один из спасателей. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.