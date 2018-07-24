В тверском ботаническом саду пройдут улиточные бега

Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает 5 августа в 12:00 на один из самых любимых и веселых традиционных семейных праздников — «В погоне за Летом». Посетителей ждут творческие мастер-классы, познавательные презентации, веселые игры и, конечно — главное событие Праздника — бега улиток.

В улиточных бегах принять участие может любой желающий: можно выбрать своего бегуна из лучших и самых быстрых виноградных улиток, которые проживают в саду, или принести улитку-чемпиона с собой. Для ахатин и других видов улиток будут организованы отдельные забеги. Принимаются ставки на победителей — конфеты. Всех победителей ждут призы.