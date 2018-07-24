Видео: Девушки получили химожоги, выпив купленную в спортивном магазине воду

В одну из клиник Москвы ночью 23 июля с химическими ожогами внутренних органов попали две спортсменки. Причиной госпитализации стало неизвестное вещество без запаха и вкуса, которое было в выпитой подругами после пробежки воде.

Камеры наблюдения, установленные в магазине на улице Сайкина, 4 зафиксировали момент, когда девушки зашли в салон после пробежки, чтобы утолить жажду. Они делают так каждый вечер — в магазине для клуба спортсменов-бегунов есть специальная зона отдыха и емкость с водой.

Вместо воды по неизвестным пока причинам девушки выпили химическое вещество без запаха и вкуса, от которого им очень скоро стало плохо. Одна из подруг, Татьяна В., оказалась в тяжелом состоянии с ожогами желудочно-кишечного тракта и желудочным кровотечением, сейчас она в токсико-реанимации. Ее напарница по бегу Анна Х. получила химический ожог языка. Персонал не смог объяснить, как в емкость для питья попало данное вещество.