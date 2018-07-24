Богородские ребята изготовили «Соляные насыпушки»

Регулярно Досуговый центр «Богородское» организует и проводит для жителей района праздничные мероприятия, и при этом любой праздник сопровождается различными мастер классами.

Огромной популярностью у богородских ребят и девчат пользуются обучающие мастер-классы. Так, на недавно прошедшем творческом занятии, проводимом руководителем студии «Умелые ручки» Ольгой Рагозиной, дети саморучно занимались изготовлением приятных сувениров «Соляные насыпушки».

Термин «насыпушки» появился на сайтах совсем недавно. Так называют прозрачные сосуды — красивые банки и бутылки, наполненные сыпучими материалами. Специалисты отмечают, что этот вид творчества успокаивает нервы, но самое интересное — двух одинаковых «насыпушек» не бывает.

ГБУ «Досуговый центр „Богородское“ приглашает на свои праздники всех желающих, предлагает записываться в студии и сэкции.

Справки по телефонам: 8 (499) 160-14-65; 8 (499) 781-36-42.