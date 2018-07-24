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Богородские ребята изготовили «Соляные насыпушки»
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Богородские ребята изготовили «Соляные насыпушки» 

Официальный сайт управы района Богородское 18 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Регулярно Досуговый центр «Богородское» организует и проводит для жителей района праздничные мероприятия, и при этом любой праздник сопровождается различными мастер классами.
Огромной популярностью у богородских ребят и девчат пользуются обучающие мастер-классы. Так, на недавно прошедшем творческом занятии, проводимом руководителем студии «Умелые ручки» Ольгой Рагозиной, дети саморучно занимались изготовлением приятных сувениров «Соляные насыпушки».
Термин «насыпушки» появился на сайтах совсем недавно. Так называют прозрачные сосуды — красивые банки и бутылки, наполненные сыпучими материалами. Специалисты отмечают, что этот вид творчества успокаивает нервы, но самое интересное — двух одинаковых «насыпушек» не бывает.
ГБУ «Досуговый центр „Богородское“ приглашает на свои праздники всех желающих, предлагает записываться в студии и сэкции.
Справки по телефонам: 8 (499) 160-14-65; 8 (499) 781-36-42.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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