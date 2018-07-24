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«Они чувствуют себя полезными»: Южный Урал выиграл конкурс на создание центра для пожилых волонтёров
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«Они чувствуют себя полезными»: Южный Урал выиграл конкурс на создание центра для пожилых волонтёров 

74.ru 18 часов назад
Фото: 74.ru
Челябинская область вошла в список победителей конкурса по формированию центров для пожилых волонтёров. Он будет создан в Магнитогорске. Сейчас в городе активно привлекают людей старшего поколения для работы с детьми, многодетными семьями и организации фестивалей.
Самому молодому волонтёру «Серебряного возраста» 41 год, самому возрастному — 72  Всего на конкурс было подано 164 заявки из 64 регионов. Победителями стали 15 проектов. В Магнитогорске союз «Серебряный возраст» существует уже полтора года.
— Я была на различных форумах и видела, как в других городах развивается это движение. Очень хотелось, чтобы такая же организация появилась и в Магнитогорске, — говорит руководитель союза Римма Хаялилева. — Сейчас в нашей организации 28 человек, самому молодому — 41 год, а самому возрастному — 72. К нам приходят люди разных профессий — учителя, юристы, электрики, всем находится работа. Конечно, не все остаются, когда узнают, что работать приходится бесплатно. Но те, кто остались, это люди с большим сердцем и желанием принести пользу.
В Магнитогорске пожилые волонтёры помогают ветеранам, многодетной семье, воспитывающей 11 детей, маме-инвалиду, которая в одиночку растит двоих ребятишек. «Серебряников», как называют волонтёров в возрасте, всегда рады видеть в детской больнице. Для маленьких пациентов каждую неделю они проводят мастер-классы по рисованию, лепке, устраивают кукольные представления. Пожилые люди помогают на праздниках и соревнованиях, которые устраиваются во Дворце спорта имени Ромазана, на площадке которого сейчас базируется союз «Серебряный возраст».
Победители всероссийского конкурса получат 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на организацию обучающих курсов и социальную рекламу.
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