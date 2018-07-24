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Один из самых шумных: фестиваль болельщиков в Ростове в цифрах
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Один из самых шумных: фестиваль болельщиков в Ростове в цифрах 

161.ru 15 часов назад
Фото: 161.ru
За время работы фан-зону посетили 500 тысяч человек
Фестиваль болельщиков в Ростове вошел в топ-3 по максимальной посещаемости в сутки. Больше всего гостей пришло в фан-зону 17 июня, в день матча Бразилия-Швейцария, а именно — 69 тысяч человек. Это почти на 25 тысяч больше вместимости стадиона «Ростов Арена».
— Всего за 24 дня фестиваль посетили 500 тысяч человек. В среднем, за день в фан-зону приходили 20800 болельщиков, — рассказал руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков. Фан-фест в Ростове стал вторым по громкости в стране — на нем зафиксировали уровень шума в 108 децибел. Для сравнения, рев взлетающего авиалайнера равен 140 децибелам. На сцене фестиваля болельщиков сделали два предложения руки и сердца. Конечно же, оба кавалера получили согласие — и как можно было отказаться, когда на тебя смотрела многотысячная толпа? По статистике, чаще всего посетители теряли свои банковские карточки — количество найденных кредиток — несколько десятков. Детей в фан-зоне теряли очень редко. На площадке работал специальный павильон, где малыши ждали своих родителей. Но бывали и случаи, когда взрослые сами оставляли своих чад в таких павильонах, чтобы спокойно посмотреть матч. Из запрещенных предметов чаще всего пытались пронести бутылки с водой — несмотря на жару, это было запрещено. Кроме того, некоторые гости даже хотели взять с собой складные стульчики — с такими предметами их тоже не пускали. Другие интересные цифры: 81 час — общая длительность развлекательной программы;
3000 человек выступили на сцене за весь период;
46000 пользователей подключились к Wi-Fi сети фан-зоны и скачали данных на 1515 гигабайт;
1 раз фан-зону пришлось закрыть из-за погодных условий. В день полуфинального матча между Англией и Хорватией порывы ветра в Ростове достигали 40 метров в секунду — конструкции сцены могли просто не выдержать и рухнуть. Все декорации и оборудование с проезжей части площади уберут в течение недели, с участка рядом со стелой — в течение 2-3 недель. Новый фестиваль болельщиков в Ростове планируют организовать в 2020 году на левом берегу Дона.
161.ru: последние новости
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