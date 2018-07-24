Пишу «Одиночество в Сети -2». О чем говорил Януш Леон Вишневский в Барнауле

Встречи со знаменитыми писателями проходят в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 23 июля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова выступил Януш Леон Вишневский — польский писатель с мировым именем, чьи произведения издают на разных языках.

По оценке организаторов, на творческую встречу, которая выпала не середину рабочего дня вторника, пришло более 300 человек.

«Были не только барнаульцы, но и гости из Новосибирска, Челябинска, Кемерово, из районов Алтайского края — рассказала Екатерина Пушкарская, специалист краевой библиотеки по связям с общественностью. — Зал рассчитан на 300 посадочных мест, но было гораздо больше людей. Это рекорд «Литературного перекрестка», по популярности Вишневский может сравниться лишь с Евгением Водолазкиным, который провел встречу в Барнауле в 2017 году».

Продолжение «Одиночества в Сети»

Януш Леон Вишневский — доктор наук по информатике и химии, серьезно занимается физикой и биоинформатикой. В 2001 году вышел его дебютный роман «Одиночество в Сети», который и принес автору мировую славу. Писатель переживал тогда непростые времена, боль после развода с супругой он изливал на бумагу. По его словам, это заменило ему встречи с психотерапевтом.

История любви главных героев, которая в самом начале развивается в виртуальном мире, быстро завоевала популярность в Польше. Почти сразу роман предложили экранизировать.

Долгое время писателя уговаривали написать продолжение «Одиночества в Сети». Он категорически отказывался, пока однажды вечером не задумался о том, что ребенку главной героини сейчас было бы уже 20 лет.

«В 2017 году я взял в руки эту книгу, и подумал, что ребенку, который родился у героини в 1997 году, уже 20 лет. В этот вечер я решил написать продолжение книги, никто меня не просил, — рассказал Януш Леон Вишневский. — Молодому человеку 20 лет, я его сделаю студентом факультета информатики. Для него ICQ — очень экзотичный и очень старый инструмент, которым пользовалась его мама».

Знакомство с Алтаем и Шукшиным

В Алтайский край Януш Леон Вишневский приехал впервые. По его словам, он рад посмотреть «настоящую Россию», а не только Москву и Санкт-Петербург.

Путешествие на Алтай началось с небольшой неприятности. «Польские авиалинии» потеряли чемодан писателя, поэтому для встречи с читателями пришлось покупать одежду в Новосибирске. На настроении писателя неприятность не отразилась. Януш много шутил и с удовольствием отвечал на вопросы. Один из них касался творчества Василия Шукшина.

«Честно сказать, я не читал ничего из Шукшина, только смотрел его фильмы. Когда он поставил «Живет такой парень», это было в 60-е годы, этот фильм показывали в Польше, — сказал Януш Вишневский. — Шукшин писал о простых людях».

Организаторы встречи устроили для читателей небольшой конкурс. Все желающие могли написать рассказ из пяти предложений. Автор лучшего произведения получил книгу Вишневского с его автографом. В конкурсе приняли участие 46 человек. Комиссия отобрала 10 лучших текстов, которые зачитали писателю.

Вишневского впечатлила история несчастной любви: «Мне 15, я не могу жить без тебя. Мне 55, я живу без тебя, но помню, как не могла».

Автор этих строк Татьяна Берлизова работает в библиотеке редактором литературных и издательских проектов. Она призналась, что в основе ее истории лежит личный опыт: «Я думаю, что если ты не пережил что-то сам, трудно написать так, чтобы зацепило других».

После полуторачасового общения все желающие смогли получить автографы.