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Пишу «Одиночество в Сети -2». О чем говорил Януш Леон Вишневский в Барнауле
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Пишу «Одиночество в Сети -2». О чем говорил Януш Леон Вишневский в Барнауле 

АиФ — Алтай 17 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Встречи со знаменитыми писателями проходят в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 23 июля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова выступил Януш Леон Вишневский — польский писатель с мировым именем, чьи произведения издают на разных языках.
По оценке организаторов, на творческую встречу, которая выпала не середину рабочего дня вторника, пришло более 300 человек.
«Были не только барнаульцы, но и гости из Новосибирска, Челябинска, Кемерово, из районов Алтайского края — рассказала Екатерина Пушкарская, специалист краевой библиотеки по связям с общественностью. — Зал рассчитан на 300 посадочных мест, но было гораздо больше людей. Это рекорд «Литературного перекрестка», по популярности Вишневский может сравниться лишь с Евгением Водолазкиным, который провел встречу в Барнауле в 2017 году».
Продолжение «Одиночества в Сети»
Януш Леон Вишневский — доктор наук по информатике и химии, серьезно занимается физикой и биоинформатикой. В 2001 году вышел его дебютный роман «Одиночество в Сети», который и принес автору мировую славу. Писатель переживал тогда непростые времена, боль после развода с супругой он изливал на бумагу. По его словам, это заменило ему встречи с психотерапевтом.
История любви главных героев, которая в самом начале развивается в виртуальном мире, быстро завоевала популярность в Польше. Почти сразу роман предложили экранизировать.
Долгое время писателя уговаривали написать продолжение «Одиночества в Сети». Он категорически отказывался, пока однажды вечером не задумался о том, что ребенку главной героини сейчас было бы уже 20 лет.
«В 2017 году я взял в руки эту книгу, и подумал, что ребенку, который родился у героини в 1997 году, уже 20 лет. В этот вечер я решил написать продолжение книги, никто меня не просил, — рассказал Януш Леон Вишневский. — Молодому человеку 20 лет, я его сделаю студентом факультета информатики. Для него ICQ — очень экзотичный и очень старый инструмент, которым пользовалась его мама».
Знакомство с Алтаем и Шукшиным
В Алтайский край Януш Леон Вишневский приехал впервые. По его словам, он рад посмотреть «настоящую Россию», а не только Москву и Санкт-Петербург.
Путешествие на Алтай началось с небольшой неприятности. «Польские авиалинии» потеряли чемодан писателя, поэтому для встречи с читателями пришлось покупать одежду в Новосибирске. На настроении писателя неприятность не отразилась. Януш много шутил и с удовольствием отвечал на вопросы. Один из них касался творчества Василия Шукшина.
«Честно сказать, я не читал ничего из Шукшина, только смотрел его фильмы. Когда он поставил «Живет такой парень», это было в 60-е годы, этот фильм показывали в Польше, — сказал Януш Вишневский. — Шукшин писал о простых людях».
Организаторы встречи устроили для читателей небольшой конкурс. Все желающие могли написать рассказ из пяти предложений. Автор лучшего произведения получил книгу Вишневского с его автографом. В конкурсе приняли участие 46 человек. Комиссия отобрала 10 лучших текстов, которые зачитали писателю.
Вишневского впечатлила история несчастной любви: «Мне 15, я не могу жить без тебя. Мне 55, я живу без тебя, но помню, как не могла».
Автор этих строк Татьяна Берлизова работает в библиотеке редактором литературных и издательских проектов. Она призналась, что в основе ее истории лежит личный опыт: «Я думаю, что если ты не пережил что-то сам, трудно написать так, чтобы зацепило других».
После полуторачасового общения все желающие смогли получить автографы.
25 июля в рамках «Литературного перекрестка» в Барнауле состоятся еще две встречи с известными писателями. В Барнауле приедут Андрей Рубанов и Владимир Костин.
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