Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе «Портрет фронтовой собаки»

Московский Музей Победы проводит всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». К участию приглашаются и жители Волгоградской области.

По данным информационного центра учреждения, школьники могут нарисовать портреты собак, участвовавших в сражениях, или собирательный образ служебного четвероного героя. Работы можно выполнить в любой технике — маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, мелками и другими средствами рисования. Победители получат в подарок семейную карту на пять бесплатных посещений музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на сайте и в группах музея в соцсетях. Для участия необходимо до 13 августа включительно отправить свои работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки» в формате JPEG (фото, скан). Размер — не меньше 1200х720 dpi. Итоги конкурса будут известны 19 августа, в День памяти фронтовой собаки. Отметим, в годы Великой Отечественной войны более 60000 собак несли службу на фронтах. Они вывозили солдат из-под обстрелов, доставляли на передовые боеприпасы, прокладывали телефонные провода, подрывали танки, искали мины. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году они шли со своими проводниками по Красной площади в общей колонне войск.