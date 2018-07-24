Конный фестиваль, встреча с Италией и лабиринт Минотавра

Что: Международный конный фестиваль «Иваново поле»

Это — то самое событие, куда однозначно стоит ехать всей семьей. Потому что готовится такое мероприятие для всех и каждого, так что скучно не будет ни самым маленьким, ни взрослым. Вся территория комплекса на время фестиваля будет разделена на тематические и интерактивные зоны: палаточный лагерь для гостей и участников, блошиный рынок «Кавалерия в истории», рестораны и кафе. У главной трибуны расположится выставка ретро-автомобилей и мотоциклов.

Программа фестиваля впечатляет. Всех гостей ожидает большой Рыцарский Турнир, спортивные состязания и показательные выступления по джигитовке, драйвингу, кроссу, конкуру и другим конным дисциплинам. На одной площадке соберутся все возможные конные виды спорта.

Приятным сюрпризом станет костюмированная шоу-программа и историческая ярмарка ремесел. Для самых маленьких гостей фестиваля организаторы подготовили специальную детскую программу с участием очаровательных пони.

И не пропустите большой праздничный концерт с участием группы «ЧайФ». Уральцы появляются в наших краях не так часто, поэтому каждое их выступление — на вес золота.

Где: Конно-спортивный комплекс «Ивановское»

Когда: с 27 по 29 июля

Что: Большой Фестиваль Италии

На два дня в паркк в Москве будет открыт портал в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию. Старт фестивалю даст парад знаменосцев. Этот жанр возник после первых реконструкций рыцарских турниров в середине прошлого века в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарей играли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанр вырос в отдельный вид уличного искусства. На фестивале в Москве выступит один из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

Отдельная зона будет посвящена Итальянской ферме — часть парка преобразится и станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями. Там же будет установлена и давильня винограда. Примерить на себя роль героя Челентано из фильма «Укрощение строптивого» смогут все желающие.

Когда: 28—29 июля

Что: Интерактивная выставка «Лабиринт Минотавра»

Познавательно-развлекательное пространство для детей «наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий». Посетителей выставки ждут персонажи из мифов: Минотавр, Медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы: мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.

Вне лабиринта есть небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.

Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра «Битва богов».

Те, кто уже побывал на выставке, уверяют, что дети начинают интересоваться историей и литературой, робототехникой и астрономией, а взрослые тут же начинают паковать чемоданы, чтобы собственными глазами увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов Олимпе.

Где: арт-центр «Ветошный»

Когда: до 15 сентября