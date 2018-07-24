Почему в Полтаве неуважительно относятся к памятникам

В строительстве «нового» по существу города и создании в нем замечательных памятников, посвященных Полтавскому сражению, большую роль сыграли выдающиеся архитекторы и скульпторы, работы которых определили облик Полтавы. Судьба полтавских памятников оказалась непростой.

Монумент Славы

В связи с приближавшимся столетием сражения в начале XIX в. по распоряжению императора Александра I решено было соорудить монумент, получивший наименование Славы. Ключевой проект этого памятника, считающегося по праву главным из всех воздвигнутых в честь полтавской победы, разработал первый полтавский губернский архитектор М. А. Амвросимов. В дальнейшем он был дополнен профессором Академии художеств Т. де Томоном.

Местом расположения памятника выбрали давний крепостной форштадт — предместье города, где на следующий день после битвы у временной триумфальной арки комендант полтавской крепости А. С. Келин встречал прибывшего Петра I. В первой половине XIX в. здесь же образовался новый центр города с прекрасным архитектурным ансамблем Александровской (Круглой) площади (сейчас — Корпусный сад), созданным в лучших традициях градостроительства.

Монумент был построен в виде триумфальной колонны. В основание было вмонтировано 18 пушек (10 русских и 8 шведских). Колонну венчал орел с распростертыми крыльями, взлетающий в сторону поля сражения. В клюве птицы находился лавровый венок для русских воинов-победителей, а в когтях — стрелы-молнии ("перуны") для неприятеля.

В день открытия памятника 27 июня 1811 г. в Полтаве был произведен артиллерийский салют, устроен праздничный обед и фейерверк, иллюминированы городские здания2. Известный поэт полтавчанин В. В. Капнист написал стихотворение, посвященное этому торжественному событию, начинающееся словами: «Красуйся, торжествуй, Полтава»3. Впоследствии у памятника Славы традиционно проходили празднования юбилеев Полтавского сражения и народные гулянья.

К началу XX в. состояние монумента оценивалось как неудовлетворительное4, а в 1939 г. к 230-летию битвы была проведена реставрация: пьедестал заново переложили, заменили выветрившиеся камни на ступенях, капитально отремонтировали чугунную ограду. В годы Великой Отечественной войны из-за артобстрела Круглой площади были повреждены колонна и пьедестал, отслоилась позолота на скульптуре орла5. 23 сентября 1943 г. передовая группа освободившей Полтаву Красной армии установила красный стяг именно на монументе Славы. После войны памятник неоднократно реставрировался [6] и до сих пор является визитной карточкой Полтавы.

Творческий союз Брюллова и Гамбургера

В 1849 г. к 140-летию Полтавского сражения было принято решение построить монумент на месте отдыха царя Петра после битвы. Местом расположения памятника была выбрана северо-восточная окраина старого города, где, по городским преданиям, вначале XVIII в. находился дом казака Г. Л. Магденко, в котором в период обороны крепости от шведов жил комендант А. С. Келин, а после баталии дважды останавливался на отдых Петр I7.

Автором проекта стал известный русский архитектор профессор А. П. Брюллов, старший брат знаменитого художника. Главные детали были отлиты новым по тем временам методом гальванопластики в петербургской мастерской художника И. А. Гамбургера. Монумент был открыт 27 июня 1849 г. в дни празднования очередной годовщины сражения. Он имел форму трехъярусной пирамиды. На лицевой стороне памятника располагалась надпись: «Петр I покоился здесь после подвигов своих 27 июня 1709 года». Ниже текста укреплены горельефные изображения двуглавого орла — герба Российского государства — и спящего льва, символа покоя после битвы. Купол венчала композиция из меча в ножнах, щита и княжеского шлема древнерусского воина с лавровым венком. Вокруг памятника была установлена ограда из восьми чугунных тумб в виде пушек стволами вниз, соединенных фигурными кронштейнами с арабесками.

В середине 1930-х гг. памятник разобрали. Возможно, из-за имперского двуглавого орла. Но уже в 1939 г. в связи с 230-летием Полтавского сражения силами местной администрации памятник был восстановлен: изготовлены новые гранитные ступени, отлита заново в чугуне часть недостающих бронзовых деталей. Во время оккупации памятник подвергся частичному разрушению, а в 1948 г. был отреставрирован и принял свой нынешний вид, в целом соответствующий оригиналу8.

Полтавский музей

В 1909 г. в дни празднования 200-летнего юбилея Полтавской битвы состоялось знаковое для города событие. Недалеко от братской могилы русских воинов в небольшом здании был открыт первый музей истории Полтавского сражения. Музей был создан по инициативе действительного статского советника, в прошлом — подполковника, преподавателя истории Полтавского Петровского кадетского корпуса и известного летописца полтавского края И. Ф. Павловского. Еще в 1895 г. он высказал идею создать музей на «Шведской могиле»9. Внес свой вклад в создание музея и председатель комиссии по организации празднования 200-летнего юбилея Полтавской битвы А. А. Бильдерлинг.

Основу экспозиции составили подарки Императорского двора, Эрмитажа , Артиллерийского музея, Шведского королевского архива, пожертвования частных лиц. Экспозиция была подготовлена в течение двух месяцев и состояла из трех сотен экспонатов. Работы по ее подготовке вел лично И. Ф. Павловский, а также его коллеги по корпусу и сами кадеты. В годы Гражданской войны музей был разграблен, навсегда утеряны оружие, картины и экспонаты из драгоценных металлов. Не имея возможности повлиять на ситуацию и желая сохранить оставшиеся экземпляры, Павловский в 1920 г. передал остатки музейной коллекции в Центральный пролетарский музей Полтавщины. Часть этой коллекции впоследствии была безвозвратно утеряна в период Великой Отечественной войны10.

29 мая 1945 г. администрация Полтавской области приняла постановление об организации на поле сражения государственного военно-исторического заповедника. Через четыре года, к 240-летию сражения, вышло специальное постановление Совета Министров СССР N 2102, определившее основные мероприятия по сохранению памятников, связанных с историей битвы. Среди них было и создание музея11. Музей истории Полтавской битвы открыл свои двери для посетителей 23 сентября 1950 г.12 Создавать экспозицию помогала вся страна — музеи Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Львова, Полтавы, других городов СССР. Экспозицию наполнили более 4000 экспонатов: знамена русской армии и трофейные шведские, личные вещи Петра I, артиллерийские орудия, огнестрельное и холодное оружие, коллекция памятных медалей, исторические документы, произведения искусства, включая картины и гравюры выдающихся мастеров Д. Мартена Младшего, Натье, Белотто-Каналетто, Л. Ф. Лагорио, Ивана и Алексея Зубовых , П. Пикара и других. Ярким дополнением стала бронзовая статуя Петра I, установленная перед входом. В 1981 г. музей превратился в огромный историко-культурный заповедник с охранной зоной в 720 гектаров.

В чем виноваты памятники?

После запущенного на Украине процесса декоммунизации и борьбы с российским и советским «имперским прошлым» само существование этого комплекса памятников ставится под вопрос. В последние годы СМИ нередко сообщают о случаях вандализма на объектах культурной памяти Полтавской победы, все чаще звучат призывы украинских чиновников и историков к демонтажу, изменению или уничтожению памятников, не связанных, по их мнению, с историей украинского народа13.

Из-за участившихся случаев вандализма в 2000х гг. пришлось оградить железной решеткой доступ к монументу Славы, а в 2014 г. местные радикалы дополнили композицию национальным флагом Украины и черно-красным знаменем ОУН-УПА . Их закрепили у венчающего монумент орла, а на основной колонне разместили баннеры с лозунгами: «слава Украине» и «героям слава». Некоторые полтавские чиновники пошли еще дальше. В феврале 2015 г. председатель Полтавского облсовета предложил снять с верхушки монумента орла и установить на его место трезубец, аргументируя это избавлением от «имперских символов»14. К счастью, широкие круги общественности выступили против разрушения памятника и встали на защиту символа города.

Не меньшее давление оказывается на другие памятники Полтавы, которые неоднократно подвергаются актам вандализма. Регулярно в желто-голубые цвета раскрашивается барельеф с гербом Российской империи монумента на месте отдыха Петра I15. Подвергаются глумлению монументы, расположенные на поле Полтавской битвы — памятник Петру I у здания музея и памятный крест на братской могиле русских воинов, на которые периодически разбрызгивается краска16. Развернута масштабная психологическая «атака» на научную концепцию и экспозицию музея истории Полтавской битвы с целью уничтожения исторической памяти о победе русской армии. Например, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Т. Чухлиб прямо призвал к кардинальному изменению не только названия музея-заповедника «Поле Полтавской битвы», но и тематики его экспозиции с последовательным стиранием свидетельств о победе русского оружия17. В октябре 2017 г. с этой целью проводился всеукраинский «круглый стол» под характерным названием: «Полтава — город украинской, российской, шведской или имперской памяти?» Среди прочих был заслушан доклад И. Гирича «Музей Полтавской битвы» как наследие российской идеологической войны против Украины". В ходе обсуждения поднимались вопросы избавления от пророссийской концепции в экспозиции полтавского музея, в том числе и путем демонтажа некоторых памятников истории.

Несомненно, Полтавская битва вошла в мировую историю как символ воинской доблести России, ее сплоченности, умения побеждать опасного и сильного противника. Это сражение стало не только поворотным моментом Северной войны, но и дало импульс дальнейшему развитию России. Такое знаковое событие, по мнению создателей ансамбля памятников Полтавы, должно было жить в веках, прославляя мужество и героическое прошлое наших предков. Сегодня далекие защитники Отечества сами просят нашей защиты…

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