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В селе Аксарка на юного велосипедиста напала собака
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В селе Аксарка на юного велосипедиста напала собака 

ИА Север-Пресс 17 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Прокуратура Приуральского района обязала администрацию муниципального образования Аксарковское компенсировать несовершеннолетнему моральный вред из-за укуса собаки.
Инцидент произошел 15 июня в селе Аксарка, — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Семилетний ребенок катался на велосипеде около дома, когда на него вдруг напала дворняга и укусила за правое предплечье.
Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на органы местного самоуправления суд взыскал с администрации муниципалитета в пользу пострадавшего 15 тысяч рублей. После вступления судебного решения в законную силу денежные средства перечислят на счет ребенка.
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