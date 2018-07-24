В селе Аксарка на юного велосипедиста напала собака

Прокуратура Приуральского района обязала администрацию муниципального образования Аксарковское компенсировать несовершеннолетнему моральный вред из-за укуса собаки.

Инцидент произошел 15 июня в селе Аксарка, — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Семилетний ребенок катался на велосипеде около дома, когда на него вдруг напала дворняга и укусила за правое предплечье.

Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на органы местного самоуправления суд взыскал с администрации муниципалитета в пользу пострадавшего 15 тысяч рублей. После вступления судебного решения в законную силу денежные средства перечислят на счет ребенка.