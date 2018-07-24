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Волгоградские артисты выступят с благотворительными вечерами в Татарстане
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Волгоградские артисты выступят с благотворительными вечерами в Татарстане 

АиФ Волгоград 17 часов назад
С 24 июля по 1 августа в Татарстане выступят артисты «Волгоградконцерта» в благотворительных вечерах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы и вкладу татарского народа в Победу.
По данным пресс-службы городской администрации, в благотворительных вечерах будут участвовать ветераны, частушечники, гармонисты, балалаечники и чтецы. Они посетят Казань, Чистополь и Болгар.
Выступления артистов будут сопровождаться видеорядом, в котором есть блок о казачестве, восстановлении Сталинграда, о памятных местах Волгограда.
Помимо концертов участников поездки ждут творческие мастер-классы, встречи с ветеранами, обзорные экскурсии.
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