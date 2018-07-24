Волгоградские артисты выступят с благотворительными вечерами в Татарстане

С 24 июля по 1 августа в Татарстане выступят артисты «Волгоградконцерта» в благотворительных вечерах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы и вкладу татарского народа в Победу.

По данным пресс-службы городской администрации, в благотворительных вечерах будут участвовать ветераны, частушечники, гармонисты, балалаечники и чтецы. Они посетят Казань, Чистополь и Болгар.

Выступления артистов будут сопровождаться видеорядом, в котором есть блок о казачестве, восстановлении Сталинграда, о памятных местах Волгограда.

Помимо концертов участников поездки ждут творческие мастер-классы, встречи с ветеранами, обзорные экскурсии.