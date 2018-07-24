Курск очарован императором

«Мы накануне светлого, высокоторжественного дня, какой вовек не забудется в памяти счастливых курян. Завтра Великий Государь осчастливит верных курян Своим Высоким посещением… Вы чувствуете, как в сокровенных изгибах вашей русской души пробегает трепет несказанной радости, как в русской груди вырастает что-то необычайно усиленное и великое, как подступают счастливые слёзы в глазах?» — эти строки были написаны моим коллегой — корреспондентом газеты «Курская быль» 21 ноября 1914 года, накануне очередного приезда императора в наш город. Страница «Были» с восторженной статьёй представлена на выставке «Царские дни в Курске», открывшейся в галерее Олега Радина «АЯ».

Помимо прекрасно сохранившейся газетной заметки, на экспозиции можно увидеть фотографии, сделанные во время приездов Николая II в Курск в 1902 и 1914 годах. На снимках царь присутствует на открытии памятника своему отцу Александру III в Дворянском собрании (ныне — филармония-2), принимает участие в военных учениях, посещает госпитали, развёрнутые в городе во время войны 1914 года.

Отдельно размещена фотография последнего императора, несущего гроб с мощами Серафима Саровского.

— Снимок сделан в Сарове, но всё же имеет непосредственное отношение к Курску, так как будущий святой Прохор Мошнин — наш земляк, — подчеркнул Олег Радин.

Не менее интересным экспонатом на выставке является письмо курянина Старосельцева своему сыну Коле о приезде императора в ноябре 1914 года.

— Мы видели государя в двух шагах, — пишет автор послания. — Мне царь больше понравился, чем наследник: у государя прекрасные голубые глаза и выражение лица с таким доверием ко всем, что невольно вызывает к себе расположение. Курск очарован им. Отец квартирантки подал прошение к государю об увеличении пенсии.