Челябинской Публичной библиотеке — 120 лет

В среду, 26 июля, Челябинская областная универсальная научная библиотека торжественно отметит свое 120-летие, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Читателей ждет обширная праздничная программа — презентация книг, мастер-классы, творческие перформансы, фотосушка, музыкальные площадки, инсталляции, квесты и подарки. Торжества начнутся в 13.00 в центре культурно-просветительских программ библиотеки. В читальном зале № 2 на третьем этаже состоится презентация книги Дмитрия Богача «Природа как ценность в наследии Федора Достоевского ». Одновременно в малом выставочном зале ЧОУНБ на третьем 3 этаже пройдет мастер-класс по каллиграфии от руководителя Челябинского отделения общества «Россия–Япония» Натальи Смирновой . Участников ждет незабываемое погружение в мир изящного искусства Страны восходящего солнца. С 13.00 до 17.00 в летнем читальном зале пройдут

детективный квест «Тайна книгочея» с участием загадочного хранителя библиотеки Книгочея, фотосушка «Любимой Публичке — 120!», книжная инсталляция «Книга под зонтом», где расскажут и покажут, как своими руками изготовить цветы из декоративной бумаги, стильные аксессуары из бусин и бисера, объемные фигурки и из помпонов

музыкальная площадка — для читателей и гостей библиотеки выступит восходящая звезда российского джаза Ульяна Пережогина. Также в программе: картинная галерея — фотозона на фоне полотен челябинского художника Валерия Хазимова, кроссворд и пазл «Челябинская область», загадки по сказам Павла Бажова и викторина «Челябинск! Каким я тебя знаю?», интеллектуальная викторина «Библиотека. Книга. Знания», творческая лаборатория под открытым небом.

Любовь Городцова и Татьяна Новичкова поделятся секретами создания славянской народной и обережной кукол, расскажут об истории и традициях этого вида прикладного творчества. Елена Хадарина расскажет о технике плетения ручного кружева при помощи специальных челноков или иглы с тупым концом. Кружево фриволите применяется для отделки различных предметов одежды, создания салфеток, украшения скатертей, покрывал. Ольга Савукова и Светлана Пащенко покажут мастерство лоскутного шитья.