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В ледовой арене « Трактор» открыли библиотеку для болельщиков
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В ледовой арене « Трактор» открыли библиотеку для болельщиков 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Библиотека открылась в кофейне ледовой арены «Трактор», сообщает пресс-служба клуба, а книги для нее принесли фанаты, сотрудники клуба и Челябинская областная универсальная научная библиотека.
«Уверен, что болельщикам «Трактора» понравится пользоваться напечатанными на бумаге книгами. В подборке — классика, публицистика, романы и автобиографии известных советских артистов», — рассказал заведующий сектором Челябинской областной универсальной научной библиотеки Рифат Абдрашитов.
Среди книг детективы, фантастика, спортивная и энциклопедическая литература и даже несколько раритетных экземпляров «Роман-газеты» 1979 года издания с произведениями Виктора Астафьева.
На книгах стоит клубный логотип в технике линогравюры «Библиотека „Трактора“.
Организаторы акции просят болельщиков приносить и свои книги для библиотеки клуба.
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