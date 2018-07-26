В ледовой арене « Трактор» открыли библиотеку для болельщиков

Библиотека открылась в кофейне ледовой арены «Трактор», сообщает пресс-служба клуба, а книги для нее принесли фанаты, сотрудники клуба и Челябинская областная универсальная научная библиотека.

«Уверен, что болельщикам «Трактора» понравится пользоваться напечатанными на бумаге книгами. В подборке — классика, публицистика, романы и автобиографии известных советских артистов», — рассказал заведующий сектором Челябинской областной универсальной научной библиотеки Рифат Абдрашитов.

Среди книг детективы, фантастика, спортивная и энциклопедическая литература и даже несколько раритетных экземпляров «Роман-газеты» 1979 года издания с произведениями Виктора Астафьева

На книгах стоит клубный логотип в технике линогравюры «Библиотека „Трактора“.

Организаторы акции просят болельщиков приносить и свои книги для библиотеки клуба.