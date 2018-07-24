Специалисты горбольницы №52 Щукина расскажут о подготовке к родам

В женской консультации на улице Маршала Катукова, д. 5 специалисты горбольницы №52 района Щукино проведут лекцию «Успешные роды — готовимся вместе!».

— Врач акушер-гинеколог Евгения Белоногова и врач ЛФК Анна Варшавская расскажут много интересного и ответят на абсолютно все вопросы будущих родителей. Речь пойдет о подготовке к родам, преодолении страхов, выборе роддома, беременности и физической активности, грудном вскармливании и много другом, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.

Лекция бесплатная, она пройдет 26 июля, начало в 14.00. (ео)