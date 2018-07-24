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Трейлер 3 сезона сериала «Ривердэйл»
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Трейлер 3 сезона сериала «Ривердэйл» 

Киноафиша 17 часов назад
Фото: Киноафиша
Судя по трейлеру третьего сезона, городок Ривердэйл становится все мрачнее и опаснее.
Арчи Эндрюс, который в конце второго сезона, оказался за решеткой, выпущен на свободу. Как и кто это сделал, узнаем в новых сериях. А пока ребята наслаждаются каникулами, гоняют на раритетной машине и купаются в озере, над Ривердэйлом нависает очередная опасность — Элис и Полли становятся последователями некого культа, привлекая даже младенцев-близнецов.
Также в третьем сезоне зрителей ждут флешбэки с молодыми родителями главных героев, чтобы лучше разобраться в характерах старшего поколения.
Премьера третьего сезона «Ривердэйл» состоится 10 октября.
Елизавета Бережная
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