Трейлер 3 сезона сериала «Ривердэйл»

Судя по трейлеру третьего сезона, городок Ривердэйл становится все мрачнее и опаснее.

Арчи Эндрюс, который в конце второго сезона, оказался за решеткой, выпущен на свободу. Как и кто это сделал, узнаем в новых сериях. А пока ребята наслаждаются каникулами, гоняют на раритетной машине и купаются в озере, над Ривердэйлом нависает очередная опасность — Элис и Полли становятся последователями некого культа, привлекая даже младенцев-близнецов.

Также в третьем сезоне зрителей ждут флешбэки с молодыми родителями главных героев, чтобы лучше разобраться в характерах старшего поколения.

Премьера третьего сезона «Ривердэйл» состоится 10 октября.

Елизавета Бережная