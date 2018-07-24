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Объявлены лауреаты Eurocon Award 2018
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Объявлены лауреаты Eurocon Award 2018 

Мир фантастики 17 часов назад
Европейское общество научной фантастики назвало лауреатов премий «Еврокона» — самого престижного из европейских фантастических конвентов, который проводит Европейское общество научной фантастики. В этом году «Еврокон» проходил в городе Амьен (Франция). Особое место заслужили авторы и проекты из России, Украины, Франции и Хорватии.
Зал славы
Лучший писатель — Анна Старобинец (Россия);
Лучший переводчик — Илва Спонберг (Швеция);
Лучший промоутер — Юкка Халме (Финляндия) за организацию Worldcon 75 в Хельсинки;
Лучший журнал — «Angle Mort» (Франция);
Лучший издатель — «Видавництво Жупанського» (Украина). Кроме того, на премию номинировалось издательство «Азбука»;
Лучший художник — Миливой Черан (Хорватия). Кроме того, на премию номинировался художник Андрей Ферез.
Награды за достижения
Лучшая художественная работа — Себастьян Чамагаевац за обложку книги Вани Спирина «Junker’s i Vailiant protiv sila tame» (Хорватия);
Лучшее художественное произведение — Альетт де Бодар «The House of Binding Thorns» (Франция);
Лучшая постановка — «Валериан и город тысячи планет» (Франция);
Лучший фэнзин — «Journey Planet», № 33 (Ирландия);
Лучшее произведение для детей — Барбара Шинко «Das Sagenbuch zum Stephansdom» (Австрия) и Бранка Приморац «Moj brat živi u kompjuteru» (Хорватия);
Лучшая сетевая публикация — сайт nooSFere.org (Франция).
Кризалис (многообещающие молодые писатели)
Верена Петрах (Австрия), Максим Кутузов (Беларусь), Юрай Белошевич (Хорватия), Вера Мертликова (Чехия), Николя Сарте (Франция), Шинед О’Харт (Ирландия), Даньел Тимарию (Румыния), Мартин Гатала (Словакия), Ярина Каторож (Украина).
Почётная награда Еврокона «Грандмастер» — Жерар Клейн (Франция).
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