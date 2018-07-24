Большой экран фестиваля болельщиков с Театральной площади перенесут на «Ростов Арену»

Большой экран переедет с Театральной площади на новый стадион

Оборудование, работавшее на площадке фестиваля болельщиков, останется в Ростове. Его будут использовать на городских мероприятиях. 140-метровый экран, установленный на главной сцене, планируют перевезти и установить на «Ростов Арене».

— На экране будут транслировать видеоролики и рекламу во время матчей. Остальное оборудование, в том числе ограждение, павильоны, рамки и металлоискатели будут использовать на городских мероприятиях. Работавшие в фан-зоне туалеты, возможно, в скором времени установят на улицах города, — сообщил руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков. На обустройство фан-зоны в Ростове ушло несколько сотен миллионов рублей, в том числе около 450 миллионов — на торговые и сувенирные павильоны, камеры хранения, видеонаблюдение, установку и оборудование сцены. Еще 150 миллионов потратили на светодиодный экран, пожарную сигнализацию, пандусы. Около 34 миллионов выделили на охрану фестиваля, 80 миллионов — на развлекательные площадки и аттракционы.