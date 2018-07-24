На платном пляже в Челябинске за час пострадали три ребенка

По словам жительницы Челябинска Елены Филимоновой, ее сын чуть не остался калекой после отдыха на частном пляже «Солнечный берег» на озере Смолино: катание с горки обошлось ему в два сломанных зуба и рубленую рану на нижней челюсти.

«Мы приехали на пляж отдохнуть 7 июля, — рассказала «ФедералПресс» мать пострадавшего. — Сын пошел кататься с горки. На пляже оборудованы два таких аттракциона: горки, с которых ныряешь в искусственный бассейн, облицованный кафелем, катаются и дети, и взрослые. Ребенок покатился, вылез из воды, подбежал ко мне весь в крови».

Елена сразу обратилась в травмпункт. Врачи констатировали треугольную рубленую рану под подбородком 10-летнего мальчика. Зашивать не стали, обошлись склейкой краев. Два коренных зуба сверху были сломаны. Мать решила пообщаться с администрацией пляжа.

«Юрист администрации заявил мне, что руководство готово возместить ущерб за сломанные зубы — по 2,5 тысячи рублей, — продолжает Филимонова. — На большее не согласны, потому что ребенок, мол, нарушил технику скатывания. 18 июля я обратилась в районную прокуратуру с заявлением о необходимости проверки. Ведь самое ужасное: во время беседы с юристом я сфотографировала дежурный журнал администрации пляжа. Мой сын пострадал, как следует из записи, в 13:40, а вслед за ним — в 14:30 восьмилетняя девочка получила резаную рану в области левого колена, а в 14:50 травмировала стопу девятилетняя».

Напомним, на 1 июня 2018 года в Челябинске только два пляжа получили одобрение городского управления по обеспечению безопасности. Лишь к июлю в областном центре официально заработали 15 муниципальных и частных пляжей. Однако основные претензии контролирующих органов до сих сводились к санитарному состоянию территории, очистке дна и наличию постов матросов-спасателей. О безопасности на аттракционах речи еще не заходило.

Между тем юридический представитель администрации «Солнечного берега» Михаил Горбач считает, что при соблюдении правил пользования аттракционом получение каких-либо травм исключено. Юрист сообщил, что был в день происшествия на пляже, но самого инцидента не видел. Однако характер травм заставляет его предположить, что мальчик спускался по горке головой вперед, а не ногами, как того требует инструкция.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства ситуации, которая произошла 7 июля на пляже «Солнечный берег», — сообщил Михаил Горбач. — В адрес матери пострадавшего ребенка направлен запрос с целью выяснения характера и причин полученной травмы ребенка. В целях обеспечения безопасности посетителей на территории пляжа действуют правила посещения НКДПО «Солнечный берег», которые обязан соблюдать любой посетитель пляжа. Более того, на каждом аттракционе дополнительно размещены правила пользования таким аттракционом».

фото: Елена Филимонова