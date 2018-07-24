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Час правовой грамотности проведут на Родионовской
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Час правовой грамотности проведут на Родионовской 

Управа района Куркино 16 часов назад
Фото: Управа района Куркино
В районе Куркино на Родионовской улице в среду, 25 июля, состоится правовой час «Закон знай, его — выполняй». Гостей ждут в библиотеке № 239.
— Как вести себя в современном обществе? Какие законы в нем действуют? Что можно, а что нельзя? На эти и многие другие вопросы ответит правовой час. Дети и подростки совершат увлекательное путешествие в мир взрослых по страницам электронной презентации «Подросток и закон», которая познакомит участников программы с причинами подростковой преступности и видами наказания, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, в процессе правовых заданий и ситуативных игр участники правового часа научатся видеть последствия тех или иных поступков, узнают, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, — отметили в ЦБС СЗАО.
Программа состоится в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)
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