Час правовой грамотности проведут на Родионовской

В районе Куркино на Родионовской улице в среду, 25 июля, состоится правовой час «Закон знай, его — выполняй». Гостей ждут в библиотеке № 239.

— Как вести себя в современном обществе? Какие законы в нем действуют? Что можно, а что нельзя? На эти и многие другие вопросы ответит правовой час. Дети и подростки совершат увлекательное путешествие в мир взрослых по страницам электронной презентации «Подросток и закон», которая познакомит участников программы с причинами подростковой преступности и видами наказания, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, в процессе правовых заданий и ситуативных игр участники правового часа научатся видеть последствия тех или иных поступков, узнают, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, — отметили в ЦБС СЗАО.

Программа состоится в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)