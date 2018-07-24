На улице Свободы прошел плэнер «Город будущего»

Московский пленэр «Город будущего» состоялся на площадке КЦ «Салют» нга улице Свободы.

— Участники в течение дня под руководством опытного педагога-художника Елены Олеговны Лавровой создавались картины на городскую тематику акварелью и гуашью. Всем участникам с помощью художественных средств удалось воплотить идею идеального города будущего на холсте, — рассказали оргаанизаторы.

На пленэре участники научились видеть характерные особенности для создания образа, правильно смотреть, замечать самое главное, делать быстрые необходимые зарисовки, ориентироваться по ситуации, распределять время на работу и писать красками. (ск)