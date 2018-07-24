Жительница района Кузьминки стала участницей шоу «Голос 60+»

В ТЦСО «Кузьминки» часто проходят увлекательные концерты и праздничные мероприятия, в которых участвуют по-настоящему творческие и талантливые люди.

В пятницу, 20 июля, в ТЦСО «Кузьминки» прошел концерт Раисы Абдухановой, которая является участницей шоу «Голос 60+».

Вокальный проект «Голос» расширил свои горизонты, и в скором времени на телевидении появится первый сезон шоу «Голос 60+». Теперь двери проекта открываются для самых зрелых и опытных участников — покорять музыкальный Олимп предстоит конкурсантам старше 60 лет. (ис)