Ещё
Жительница района Кузьминки стала участницей шоу «Голос 60+»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Жительница района Кузьминки стала участницей шоу «Голос 60+» 

Управа района Кузьминки 16 часов назад
Фото: Управа района Кузьминки
В ТЦСО «Кузьминки» часто проходят увлекательные концерты и праздничные мероприятия, в которых участвуют по-настоящему творческие и талантливые люди.
В пятницу, 20 июля, в ТЦСО «Кузьминки» прошел концерт Раисы Абдухановой, которая является участницей шоу «Голос 60+».
Вокальный проект «Голос» расширил свои горизонты, и в скором времени на телевидении появится первый сезон шоу «Голос 60+». Теперь двери проекта открываются для самых зрелых и опытных участников — покорять музыкальный Олимп предстоит конкурсантам старше 60 лет. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
С историей создания славянской письменности познакомились жители Кузьминок Детскую дискотеку провели в усадьбе Деда Мороза в Кузьминках Встреча «Сказки под сосной» пройдет в парке «Кузьминки-Люблино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение