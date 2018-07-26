Актриса Ирина Медведева вышла замуж

Впервые со своим будущим мужем актриса встретилась полтора года назад.

Актриса Ирина Медведева зарегистрировала брак в Париже. Избранником звезды шоу «6 кадров» стал французский предприниматель Гийом.

Впервые со своим будущим мужем актриса встретилась полтора года назад, когда ей позвонила приятельница и попросила показать Москву ее друзьям из Франции.

Я ВЫШЛА ЗАМУЖ! Да, это есть, это было!А было это грандиозно и неповторимо! Я не люблю говорить о своей личной жизни…Но моя свадьба -это исключение из правил…Потому что у меня не хватит слов, чтобы поблагодарить всех тех, кто сделал это день историческим! Спасибо моим родным и близким, которые совершили огромные перелеты через океаны и моря, чтобы быть со мной в этот день. Спасибо моим потрясающим друзьям, которые вопреки всем рабочим графикам, посвятили этот день нашему событию. И, конечно, всем тем, кто сделал этот праздник невероятным, неповторимым!Мои дорогие ребята, ваш профессионализм, ваш талант (каждого в отдельности) покорили меня Я хочу, чтобы все мои незамужние подруги, только в таком же составе создали свою свадьбу. Хочу вас видеть на всех моих торжествах, потому что это невероятное удовольствие работать с БОЛЬШИМИ профессионалами!Вы ЛУЧШИЕ!Я хочу всем рассказать о вас! Организация и концепция @anna_gorod @goroddimka @svadberry Флористика и декор свадьбы @dmitryturkan, Арт-студия Дмитрий Туркан, и цветочный партнёр @nikolflowers. Видео @alexandra_partyvision @partyvision_wedding Кавер-Группа @element5official Вокальное сопровождение первого танца и выступление на сборе гостей @r. a.band Иллюзионист @alexandrnaumov Ведущие @oleshkoaleksandr @annadezhda6 (Ведение на французском) Спецэффекты @andromeda_show Фаер-шоу @bestshow_moscow Декор @dmitryturcan @greenfox74, @fluffyflowerfarm, @nikolflowers Аренда посуды и элементов декора @lidseventhouse Wedding dress @marytrufel_official Торт @andrey_chef Фотографы Василий Папушников @wasay88, Фёдор Бородин @fmborodin_wedding, Евгений Силестин @esilestin, @rockferret Образ Невесты @ruslantatyanin (волосы), @nik_ivanoff (make up) @stregismoscownicolskaya Каждому в отдельности я хочу посвятить пост!Счастье было работать с вами!

Публикация от @ irina_medvedeva_official

25 Июл 2018 в 3:40 PDT