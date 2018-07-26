Достоин ли комикс «Сабрина» самой престижной литературной премии — репортаж Пятого

Впервые в истории на одну из самых престижных литературных наград номинировали комикс. Разрушены все стереотипы — ведь теперь серьезную литературу можно и вовсе не читать… достаточно просто смотреть. Уйдут ли в прошлое классические текстовые издания — последние тенденции в сюжете Максима Уразаева.

По объему эта книга сопоставима с романом «война и мир». А по сути — мало букв, много картинок. При этом слово комикс зарубежные обозреватели литературы стараются избегать, называя «Сабрину» графическим романом.

— Очень простой графический дизайн, который парадоксально точно передает все эмоции и переживания героев. Главное в этой книге просто сражает, что ни один роман сегодня не смог бы так точно передать идею влияния социальных сетей, медиа и мэйнстрима на нашу каждодневную жизнь, — объясняет литературный обозреватель Уилл Хэйр.

Написанная или скорее нарисованная книга 29-летнего американца Ника Дрнасо, по мнению жюри Букера, оказалась лучше романов известных писателей: Аллана Холлингхерста, Пэта Баркера и Джулиан Барнс . Комикс подвинул их с красной дорожки — очевидно, эксперты премии решили, что листать интереснее, чем читать.

Да и зачем много букв, когда за все 600 страниц романа читатель узнает лишь о том, что девушка Сабрина — исчезла. Сюжет предельно лаконичный.

Художник-иллюстратор шутит, что с таким же успехом можно подавать на Букера каждую его картину.

— Публика интересуется больше комиксами, чем литературой. По крайней мере широкие слои. И те, кто решает что-то на премии. Им самим интереснее комиксы, чем книжки читать, — говорит Виктор Тихомиров

Есть и иной взгляд на творчество Ника Дрнасо: если номинируют на премию — значит литература. А комикс — это новые формы.

— Нужны новые формы, и я, как человек старый, потому ценю все новое. Если нобелевскую премию дали Дилану, то почему бы не дать премию комиксу? — задает риторический вопрос писатель Денис Драгунский

В российских магазинах комиксов номинанта на Букеровскую премию, как ни странно, нет. И очевидно не будет.

— На русский язык его никогда не переводили. И это неудивительно — это автор скорее локальной популярности, — поясняет директор магазина комиксов Глеб Потапов

Бэтмен и человек-паук — в России куда популярнее. Признанный литературой комикс о девушке Сабрине интереса не вызвал. Его не собираются переводить на русский и не будут закупать в оригинале. По крайней мере пока — до объявления победителя Букеровской премии осталось чуть меньше трех месяцев.