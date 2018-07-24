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На Букеровскую премию впервые номинировали графический роман
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На Букеровскую премию впервые номинировали графический роман 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Комикс о пропавшей молодой девушке «Сабрина» художника из США Ника Дрнасо вошла в лонг-лист 2018 года британского Букера. Такое событие произошло в первый раз в истории престижной Букеровской премии.
"Мы все прочитали его и были поражены. Графический роман все чаще становится фронтом и центром с точки зрения повествования, и мы чувствовали, что ["Сабрина"] делает именно то, что должно делать хорошее художественное произведение", — цитирует Guardian одного из судей премии. По их мнению, роман Дрнасо «меняет формы художественной литературы».
По словам председателя судей Кваме Энтони Аппиа, лонг-лист 2018 года в целом отличается «готовностью идти на риск и экспериментировать с формой». Кроме «Сабрины» в списке фигурируют произведения молодых авторов Софи Макинтош, Гая Гунаратне и роман поэта Робина Робертсона, в котором он смешивает стихи и прозу. В списке также много триллеров от авторов Белинды Бауэр, Майкла Ондатже и Ричарда Пауэрса.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Победитель получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также выполненное вручную подарочное издание книги.
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