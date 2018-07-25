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Впервые в истории на «Букера» номинировали комикс
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Впервые в истории на «Букера» номинировали комикс 

Пятый канал 19 часов назад
Фото: Пятый канал
Первым за всю историю Букеровской премии комиксом, попавшим в расширенный список (лонг-лист) номинантов, стал графический роман художника из США Ника Дрнасо «Сабрина», рассказывающий об исчезновении девушки и реакции на происшествие обычных людей сквозь призму СМИ, сообщает ТАСС.
We are pleased to announce our #ManBooker2018 longlist! Watch what our judges had to say and read more here: https://t.co/Cuh2QfU0hn #FinestFiction pic.twitter.com/mLQVDppTH9
— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 23 июля 2018 г.
В список претендентов на премию за лучшее произведение на английском языке в этом году вошли также дебютанты Софи Макинтош («Лечение водой», The Water Cure) и Гай Гунаратне Гая Гунаратне («В нашем безумном и яростном городе», In Our Mad and Furious City). На «Букера» претендует также роман Робина Робертсона, в котором проза смешана со стихами, а также несколько триллеров, в их числе книги обладателя «Золотого букера» Майкла Ондатже и пулитцеровского лауреата 2007 года Ричарда Пауэрса.
Победитель, который определится в октябре, получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 65 тысяч долларов).
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