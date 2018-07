Впервые в истории на «Букера» номинировали комикс

Первым за всю историю Букеровской премии комиксом, попавшим в расширенный список (лонг-лист) номинантов, стал графический роман художника из США Ника Дрнасо «Сабрина», рассказывающий об исчезновении девушки и реакции на происшествие обычных людей сквозь призму СМИ, сообщает ТАСС

В список претендентов на премию за лучшее произведение на английском языке в этом году вошли также дебютанты Софи Макинтош («Лечение водой», The Water Cure) и Гай Гунаратне Гая Гунаратне («В нашем безумном и яростном городе», In Our Mad and Furious City). На «Букера» претендует также роман Робина Робертсона, в котором проза смешана со стихами, а также несколько триллеров, в их числе книги обладателя «Золотого букера» Майкла Ондатже и пулитцеровского лауреата 2007 года Ричарда Пауэрса.

Победитель, который определится в октябре, получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 65 тысяч долларов).