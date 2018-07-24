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Картину из полевых цветов сделали в ТЦСО «Выхино»
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Картину из полевых цветов сделали в ТЦСО «Выхино» 

Управа района Выхино-Жулебино 16 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» на кружке «Мир в ладошках» ребята сделали аппликацию «Полевые цветы».
Лето — это удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять и собирать букеты из полевых цветов.
— Для того чтобы летние дни наполнились интересными воспоминаниями, на кружке «Мир в ладошках» мы с ребятами делали совместную картину из полевых цветов, — рассказал специалист центра.
Ребята сами вырезали цветы из цветной бумаги, а белые ромашки, васильки и маки составили яркую красочную композицию. (ис)
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