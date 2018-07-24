Картину из полевых цветов сделали в ТЦСО «Выхино»

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» на кружке «Мир в ладошках» ребята сделали аппликацию «Полевые цветы».

Лето — это удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять и собирать букеты из полевых цветов.

— Для того чтобы летние дни наполнились интересными воспоминаниями, на кружке «Мир в ладошках» мы с ребятами делали совместную картину из полевых цветов, — рассказал специалист центра.

Ребята сами вырезали цветы из цветной бумаги, а белые ромашки, васильки и маки составили яркую красочную композицию. (ис)