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Уборка номеров: Отрывок комедии «Мальчишник в Европе»
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Уборка номеров: Отрывок комедии «Мальчишник в Европе» 

Киноафиша 16 часов назад
Фото: Киноафиша
В сети появился новый отрывок отвязной летней комедии Ксавье Жанса «Мальчишник в Европе».
В центре сюжета окажутся два лучших друга, которые устали от офисной работы и придумали новый прибыльный бизнес. Арно и Винсент устраивают умопомрачительные вечеринки для холостяков в Будапеште. Тут будет всё — местные красотки, алкоголь, развлечения на любой вкус и сумасшедшие приключения!
В видео в гостиничный номер к главному герою Винсенту приходит сексуальная горничная, всячески намекая на жаркое продолжение знакомства. Что выйдет у этой парочки, узнаем в кино 2 августа.
Елизавета Бережная
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