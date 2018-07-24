Уборка номеров: Отрывок комедии «Мальчишник в Европе»

В сети появился новый отрывок отвязной летней комедии Ксавье Жанса «Мальчишник в Европе».

В центре сюжета окажутся два лучших друга, которые устали от офисной работы и придумали новый прибыльный бизнес. Арно и Винсент устраивают умопомрачительные вечеринки для холостяков в Будапеште. Тут будет всё — местные красотки, алкоголь, развлечения на любой вкус и сумасшедшие приключения!

В видео в гостиничный номер к главному герою Винсенту приходит сексуальная горничная, всячески намекая на жаркое продолжение знакомства. Что выйдет у этой парочки, узнаем в кино 2 августа.

Елизавета Бережная