На проспекте Маршала Жукова отремонтировали забор на детской площадке 

Коммунальные службы района Хорошево-Мневники отремонтировали забор на детской площадке у дома 21 по проспекту Маршала Жукова.
«Сломана часть забора на детской площадке. Почините, пожалуйста», — написала местная жительница на портал «Наш город».
В официальном ответе за подписью главы управы района Хорошево-Мневники Сергея Панфилова говорится, что по адресу, указанному в обращении, выполнены работы по ремонту забора на детской площадке. Выявленные нарушения устранены.
Напоминаем, каждый житель района Хорошево-Мневники может написать на портал о проблемах городского хозяйства. Для этого нужно пройти регистрацию. К обращению следует прикрепить фотографию проблемного участка. (ео)