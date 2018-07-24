Ещё
На проспекте Маршала Жукова отремонтировали забор на детской площадке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На проспекте Маршала Жукова отремонтировали забор на детской площадке 

Управа района Хорошево-Мневники 16 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Коммунальные службы района Хорошево-Мневники отремонтировали забор на детской площадке у дома 21 по проспекту Маршала Жукова.
«Сломана часть забора на детской площадке. Почините, пожалуйста», — написала местная жительница на портал «Наш город».
В официальном ответе за подписью главы управы района Хорошево-Мневники Сергея Панфилова говорится, что по адресу, указанному в обращении, выполнены работы по ремонту забора на детской площадке. Выявленные нарушения устранены.
Напоминаем, каждый житель района Хорошево-Мневники может написать на портал о проблемах городского хозяйства. Для этого нужно пройти регистрацию. К обращению следует прикрепить фотографию проблемного участка. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Пленэр «Живописный» прошел в Хорошево-Мневниках Клуб «Феникс» Хорошево-Мневников организует творческий мастер-класс для детей Семьи из Хорошево-Мневников станут участниками квеста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение