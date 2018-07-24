Основатель движения Slow Food призвал россиян сохранить местные гастрономические традиции

Основатель международного движения Slow Food (культура медленного питания, от английского slow — «медленный» и food — «еда» — прим. "+1") Карло Петрини обсудил проблему голода и призвал каждого россиянина принять участие в ее решении во время лекции «Как изменить мир, меняя отношение к еде», которая состоялась в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «О, да! Еда!».

"Скудное питание и голод — проблемы, характерные не только для африканских стран, но и для США с Италией — заметил Петрини. — К 2050 г. численность населения достигнет 10 млрд И многие полагают, что нужно будет производить больше еды. Но мы уже производим продукты для 12 млрд, хотя нас чуть больше 7 млрд То есть почти половина продуктов выбрасывается. Что нам нужно — так это уменьшить количество продуктов, попадающих в мусорное ведро. И каждый должен внести в процесс свою лепту".

Петрини также призвал участников фестиваля поддерживать местное гастрономическое разнообразие и уникальные российские промыслы. В противном случае многие исконные продукты и традиционные производства рискуют исчезнуть. «В России есть уникальный продукт — морская соль поморов (поморка, поморянка, морянка — прим »+1"). Чем она хороша? Она рождается на Соловецких островах в Белом море — в экологически чистом месте. Если сравнивать поморку с обычной солью, то у промышленной нет вкуса. Если мы не будем поддерживать производство и достойно оплачивать труд ремесленников производителей, мы можем потерять этот промысел", — рассказал эксперт.

Движение Slow Food сформировалось Италии в 1980-х гг. в ответ на популярность фастфуда. Адепты течения стремятся защищать гастрономическое наследие стран и обеспечить людей здоровым, экологически чистым питанием. Активисты призывают поваров готовить из сезонных продуктов, выращиваемых местными фермерами вдали от промышленных объектов. Приверженцы Slow Food на местах объединяются в конвивиумы. В мире существует уже 1,5 тыс. таких представительств. 26 находятся в России.

По словам первого вице-президента Slow Food в России Юлии Якель, самые активные конвивиумы расположены во Владимирской области. Среди достижений местных жителей — возрождение владимирской породы гуся. Эту уникальную породу вывели в 1940-х гг. Она включает лучшие характеристики холмогорского и тулузского гусей: легко разводится, дает много яиц и мяса. Однако из-за низкого спроса гусь оказался на грани исчезновения. Сейчас численность вида составляет 200 особей, а порода включена в виртуальный каталог исчезающих продуктов питания «Ковчег вкуса» (Ark of Taste) вместе с другими 75 продуктами из России. В их числе — коломенская пастила, черемуховая мука, городецкий пряник, копченая щука, тувинский сыр, колбаски из оленины, арктическая малина (княженика обыкновенная) и др.

Как считает Петрини, развивать культуру медленного питания — задача не только поваров и фермеров, но самих потребителей, так как они рождают спрос. «Туристы, например, очень ценят культуру Slow Food. Любопытный путешественник не хочет есть одно и то же по всему миру. Попав в Санкт-Петербург, он спрашивает: какие местные блюда можно попробовать? Ведь через локальные продукты он лучше узнает город», — заметил эксперт, добавив, что поддержка локальных цепочек питания усиливает туристический потенциал регионов.

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